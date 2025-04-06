Как спланировать путешествие на автомобиле из Москвы в Санкт-Петербург

Из Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать не только по платной трассе М-11 «Нева», но и по бесплатной М-10 «Россия». Путешествие по ней будет гораздо интереснее, поскольку в прошлом ее называли «государевой дорогой». Когда лучше выбрать бесплатную магистраль, на каком участке можно больше всего сэкономить — в материале NEWS.ru.

Все началось с Петра Великого

Трасса М-10 «Россия» — это не просто дорога между двумя столицами, а настоящий исторический маршрут, который в XVIII веке называли «государевой дорогой». В отличие от современной платной магистрали М-11, проложенной через леса и поля, эта трасса позволяет погрузиться в прошлое. Водитель проедет через старинные города, увидит путевые дворцы Екатерины II и повторит путь Александра Радищева, описанный в его произведении «Путешествие из Петербурга в Москву». Этот маршрут подходит тем, кто ценит не скорость, а атмосферу.

Строительство трассы между Петербургом и Москвой началось еще при Петре I. Но свой современный облик дорога обрела в эпоху Екатерины II. Императрица приказала построить вдоль трассы путевые дворцы — своеобразные «отели» для царских особ. Некоторые из них сохранились до наших дней, например, в Твери Вышнем Волочке и Крестцах.

Сейчас существуют две основные автомобильные трассы между Москвой и Санкт-Петербургом. Старая магистраль — бесплатная — имеет индекс М-10 «Россия». Ее часто называют трассой Е-95 благодаря одноименной песни фронтмена рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Когда он писал ее текст, номер Е-95 принадлежал дороге от норвежского Киркенеса до Ялты (с участком Москва — Петербург). Но затем нумерацию изменили. Сейчас Е-95 называют трассу Одесса — Киев — Гомель — Витебск — Псков — Петербург.

Сколько можно сэкономить, если ехать из Москвы в Петербург по бесплатной трассе

В 2014 году был открыт первый участок новой платной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако эта дорога была полностью построена только в 2024-м. Самым проблемным был участок вокруг Твери.

М-11 «Нева» обслуживают два оператора. При выезде из Москвы в сторону Санкт-Петербурга сначала нужно платить за участок до Солнечнегорска, а затем «Автодору» за остальную часть трассы.

Итоговые траты на поездку зависят от дня недели и времени выезда. Больше всего платят те, кто выезжает из Москвы в Петербург в пятницу. Дорога до Солнечногорска обойдется в 1400 рублей, 3800 рублей стоит дальнейший путь. Итого — 5200 рублей в одну сторону и столько же обратно, если возвращаться, например, в воскресенье.

Сэкономить можно, используя транспондер М-11. С ним дорога из Москвы до Солнечногорска стоит 1165 рублей. Транспондер «Автодора» позволяет лишь накапливать баллы и обменивать их на скидку.

Когда есть смысл ехать по М-10, а не по М-11

Водителю стоит выбирать платную дорогу в том случае, если нужно добраться до Петербурга как можно быстрее. На М-11 нет светофоров и населенных пунктов. С середины весны и до осени максимальная разрешенная скорость составляет 130 км/ч (зимой — 110 км/ч).

Если есть запас времени, то можно сэкономить около 10 тыс. рублей при поездке туда-обратно.

Если выезжать из центра столицы в Петербург, то при отсутствии «мертвых» пробок в столице можно добраться до Невы по платной трассе примерно за семь часов. Поездка по бесплатной М-10 будет длиться на три часа дольше.

5 городов, где можно остановиться по пути из Москвы в Петербург по М-10

М-10 «Россия» проходит через старинные города, где можно остановиться на обед или ночевку. Двигаясь по этой трассе, можно за одно путешествие осмотреть несколько интересных локаций.

Протяженность трассы М-10 составляет около 700 км. Лучше выделить на поездку минимум два дня. Список городов, которые превратят дорогу в увлекательное путешествие во времени:

Тверь. Первая крупная остановка после Москвы. Здесь сохранился путевой дворец Екатерины II, а набережная Волги идеально подходит для прогулки. Обязательно загляните в музей Михаила Круга, если любите шансон, или попробуйте местные пожарские котлеты в кафе. Торжок. Город золотошвейного промысла. В музее золотного шитья вам покажут уникальные изделия. В Борисоглебском монастыре XII века можно увидеть фрески, пережившие монгольское нашествие. По легенде, в Торжке Екатерина II впервые попробовала пожарские котлеты. Вышний Волочек. В XVIII веке город был важным узлом водной системы, соединяющей Волгу и Балтику. Сегодня в нем тихо и почти нет туристов, зато есть музей краеведения в здании бывшей водонапорной башни. Валдай. Озеро Валдай и Иверский монастырь — обязательные места для посещения. В музее колоколов расскажут, как отливали знаменитые валдайские колокольчики. В ресторанах подают пироги с озерной рыбой. Великий Новгород. Город, где зарождалась русская государственность. Новгородский кремль, Ярославово дворище и музей деревянного зодчества «Витославлицы» погружают путешественника в эпоху средневековой Руси.

На каком участке можно сэкономить больше всего

Отрезок М-11 «Нева» с 15-го по 58-й километр от МКАД до Солнечногорска считается одним из самых дорогих платных участков в России. Стоимость проезда легковой машины составляет, например, в пятницу (с шести часов утра и до позднего вечера) 1400 рублей в одну сторону. Сэкономить можно, лишь используя транспондер «Северо-Западной концессионной компании». С ним в пятницу проезд будет стоить 1180 рублей. Можно заплатить транспондером любого другого оператора, но скидки не будет.

Объехать этот участок М-11 можно по старой «Ленинградке». Выезжая из Москвы, нужно ехать через Химки и Зеленоград до деревни Пешки в районе Солнечногорска. Затем можно выехать на платную трассу М-11.