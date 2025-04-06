На пляж Анапы выбросило неизвестное вещество белого цвета. О ЧП сообщают очевидцы. Они предполагают, что это пальмовое масло.

«В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители», - пишет Telegram-канал "Новороссийск.Today".

На побережье Анапы, Краснодарского края в целом и Крыма продолжается борьба с последствиями разлива мазута в результате гибели двух танкеров в декабре прошлого года. Ситуация рассматривается как масштабная экологическая катастрофа.

Ранее «СП» писала о том, что тюменский депутат Роман Чуйко высказал аргументы против предложения депутатов Госдумы отдать регионам право принимать решение об эвтаназии бездомных животных.