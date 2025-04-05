Ивановская область внедрила «Карту туриста» с кешбэком для гостей региона

Ивановская область делает ставку на привлечение туристов, запуская инновационный проект «Карта туриста», который позволит гостям региона не только насладиться отдыхом, но и вернуть часть потраченных средств.

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«Карта туриста» представляет собой программу лояльности, действующую в заведениях общественного питания, гостиницах, музеях, на экскурсиях, а также в сувенирных магазинах, присоединившихся к инициативе.

По словам директора департамента туризма Ивановской области Майи Силкиной, в настоящее время к проекту присоединились около десятка организаций, и их количество постоянно растет. Участники программы самостоятельно устанавливают размер кешбэка, сроки действия акций и условия их предоставления. ГТРК «Ивлетрадио».

Среди наиболее активных партнеров проекта – интерактивный музей «Ямузей», гостиницы «Иваново» и «Вознесенская», компания «Палехский сувенир», а также Музей сыра, который уже отметил увеличение числа посетителей и поддержку со стороны платежной системы «Мир» и регионального департамента туризма.

Постоянные клиенты Музея сыра уже активно пользуются преимуществами «Карты туриста», получая кешбэк за покупки в магазине.

Тем временем глава «Интертехники» отправлен под домашний арест за мошенничество для «Калашникова», а также Ивановская область лидирует по ставкам ипотеки в ЦФО.