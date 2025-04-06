Маршрут выходного дня: где в Подмосковье увидеть хаски и северных оленей

Общение с милыми животными – отличный вариант провести выходной день, который понравится и взрослым, и детям. Мы продолжаем обзор контактных зоопарков и ферм Подмосковья и, посетив зоопарк «Диво Парк», ферму «Весёлая корова», Гжельский зоопарк и контактный зоопарк «Горки», отправляемся в «Хаски парк Раменское» и на оленью ферму «Северный Олень» в Анциферово. Животных (здесь есть, в том числе, лошади, козы, овцы и др.) можно не только рассмотреть вблизи, но и покормить, покататься в упряжке – отличное настроение и позитивное времяпрепровождение гарантировано!

© Quto.ru

«Хаски парк Раменское»

«Хаски парк Раменское» - это место, где можно познакомиться с дружелюбными хаски. Словом хаски называют ездовых собак, которые выносливы и устойчивы к холоду, и используются в полярных регионах. Хаски энергичны и при общении всегда заряжают своим позитивом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до «Хаски парка Раменское» 50 километров по трассе М-5. После Бронниц нужно повернуть налево и доехать до деревни Петровское. По дороге можно также посмотреть Жуковский или Раменское.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Знакомство с Хаски

Официальный сайт парка гласит, что заранее записываться на посещение не нужно. Можно просто вбить в навигатор название «Хаски парк Раменское» и приехать в период с 11 утра до 16 часов. Входной билет для взрослых стоит 600 рублей, для детей в возрасте от 6 до 14 лет 400 рублей. За дополнительную плату можно прокатиться в собачьей упряжке. Будьте внимательны: катание организовывают только по выходным дням.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Анонсируется, что в Хаски парке живут более ста собак. Мы не считали, но животных здесь действительно очень много. Собачек можно угостить кормом, который продаётся на входе за дополнительную плату.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А ещё здесь можно полюбоваться на милых щенков.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Также в «Хаски парке Раменское» можно увидеть, как выглядит чукотское жилище Яранга.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Оленья ферма «Северный олень»

История фермы «Северный олень» началась в 2003 году. Теперь здесь живут более 15 северных оленей. Животных можно рассмотреть вблизи, погладить, покормить из рук, а экскурсовод расскажет много интересного о жизни оленей. Будьте внимательны: в зимнее время посетить ферму можно только по предварительной записи, купив билеты на определённую дату и время. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Цена взрослого билета составляет 500 рублей, детского (от 3 до 16 лет) – 400 рублей. В стоимость входит кормление оленей. Корм для других животных и катание в оленьей упряжке оплачиваются отдельно, катание доступно только при наличии достаточного снежного покрова. А ещё за дополнительную плату и по предварительной записи на ферме можно пройти различные мастер-классы. Подробности уточняйте на официальном сайте.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

Оленья ферма «Северный олень» находится в деревне Анциферово Орехово-Зуевского городского округа. От «Хаски парка Раменское» до фермы 45 километров. При желании посетить эти два места будет комфортно и одним днём. Если ехать от МКАД, то до фермы «Северный олень» около 75 километров Егорьевскому шоссе. Путь лежит через Гжель.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Посещение чума

Во время экскурсии по ферме вы зайдёте в чум, где увидите костюмы северных народов, предметы быта, чучела различных животных и пр., а экскурсовод расскажет интересные подробности.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Знакомство с северными оленями

Знакомство с северными оленями также проходит в сопровождении интересного рассказа от экскурсовода – очень познавательно! А теперь о нюансах: казалось бы, зима – самое подходящее время для знакомства с северными оленями. Но северные олени ежегодно сбрасывают свои рога, чтобы вырастить новые. Так что будьте готовы к тому, что взрослые самцы сбрасывают рога уже в ноябре-декабре. Рога начинают расти заново весной, в это время они мягкие и покрыты защитным слоем, словно мхом. Постепенно рога твердеют, сохраняя при этом пушок. Осенью олени очищают от него рога, и тогда уже они выглядят светлыми и заострёнными – такими, какими все их и привыкли видеть.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Контактный зоопарк

На ферме в Анциферово живут не только олени. Здесь обитают лошади, пони, белки, кролики, ослики, козочки, овцы и бараны.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Есть и птицы: индюки, гуси, утки и курицы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Этих животных также можно погладить и покормить. Дополнительно можно и покататься на лошадках, и даже взять в аренду снегоболотоход и отправиться на нём в путешествие по лесу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова