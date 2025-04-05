Экологи оценили вероятность новых выбросов мазута в Анапе

В Анапе 4 апреля вновь нашли значительные выбросы нефтепродуктов. По информации оперштаба Краснодарского края, после шторма фрагменты мазута появились на пяти участках. В частности, на пляжах недалеко от Витязево, в районах гостиницы «Пляжный поселок», базы отдыха «Динамо», санатория «Фея-3» и отеля «Лазурный берег».

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На снимках с курорта видно, что во время морского волнения защитный вал не позволил мазуту проникнуть на основной пляж, а полипропиленовые сети частично впитали загрязнения.

Экологи высказывают разные версии происхождения новых пятен. Некоторые эксперты считают, что мазут мог вытечь из обломков затонувших танкеров «Волгонефть», лежащих на дне в Керченском проливе. Такая вероятность есть: признаки разлива нефтепродуктов видны на радиолокационных снимках места затопления судов, сделанных в конце марта. Однако профильные службы пока не подтвердили факт нового разлива.

Есть и другая версия.

«Недалеко от берега в море есть открытые пласты мазута, они находятся на небольшой глубине, до 2 метров, – написал блогер Макс Анапский. – Во время шторма фрагменты отрываются, их прибивает к берегу».

Такие «залежи» нефтепродуктов уже находят и ликвидируют водолазы с помощью насосов и специального подводного пылесоса Каляева. Работа уже ведется в районе детского лагеря «Юбилейный».

На 6 апреля метеорологи предсказали сильный южный ветер, с противоположной стороны от места крушения танкеров. И если снова пойдут выбросы на пляжах, по мнению блогера, это означает, что источник загрязнений – слой мазута вблизи берега.

На уборку пляжных территорий вышли сотрудники муниципалитетов и МЧС. А в гостиницах и санаториях продолжается подготовка к летнему сезону. В частности, по данным оперштаба, в лагере «Жемчужина России» в течение лета планируют принять порядка 40 тыс. детей. Первая смена для гостей из Краснодарского края здесь прошла в начале марта. С июня лагерь встретит детей из разных регионов.

Ранее TourDom.ru писал, что начиная с 28 марта в Анапе 3 дня подряд не было выбросов мазута. Сотрудники гостиниц и санаториев, а также волонтеры продолжают чистить пляжи от старых выбросов, спрятанных в песке.