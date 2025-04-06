Стало известно, сколько туристов посетило Нижегородский кремль с начала года

В марте 2025 года Нижегородский кремль принял 1,2 миллиона посетителей. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на Управлении делами правительства Нижегородской области.

Поток туристов, побывавших в древней крепости, увеличился в два раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Наибольшей популярностью кремль пользуется у гостей из Московской и Кировской областей, а также Татарстана.

Сколько человек посетили объект с начала 2025 года пока не известно, поскольку производилась замена считывающего оборудования. В прошлом году Нижегородский кремль принял более 6,2 миллионов человек.