Оздоровительный туризм становится все популярнее среди россиян

Оздоровительный туризм набирает популярность среди россиян, и все больше курортов делают ставку на этот вид отдыха. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал Авторадио, по каким причинам растет спрос на оздоровительные путевки.

Так, одним из стимулов стал ковидный 2020 год, когда людям понадобилось восстановление после болезни. Также и государство ведет активную политику по диспансеризации населения. Оздоровление сегодня не ограничивается классическим вариантом поездки в санаторий, поделился эксперт.

"Если мы говорим про лечение, то лечение, как правило, от 10 дней пребывания. Все, что менее этого срока, называется оздоровление. Причем оздоровление - это не какие-то процедуры. Это и пешеходные прогулки, это купание в бассейнах, например, в том же санатории. Это все считается оздоровлением. А лечение оказывается с заведением обязательной карточки. И на лечение у нас едут по предписанию врача"

Наиболее популярны санатории Алтая, Кавказских Минеральных Вод и Магнитогорска. Эксперт напомнил, что перед приобретением путевки необходимо пройти обследования у врачей и получить санаторно-курортную карту.

"Дешевле или дороже - это немножко некорректный вопрос, потому что тот же самый экскурсионный тур может быть очень дорогой, с учетом того, что это достаточно насыщенная программа. Например, на неделю экскурсионный тур может быть очень дорогой, потому что там и гастрономия задействована, и осмотры, и входные билеты, и так далее. И мы можем брать ту же самую неделю релакс-тура в каком-нибудь частном санатории, опять же, под Питером, который будет стоить столько же. Но каждый день просто будут определенные процедуры массажа, LPG-массажа, косметология какая-то и так далее. Плюс, опять же, сдача анализов и тому подобное"

Эксперт рекомендует приезжать на отдых в лечебные учреждения и санатории в выходные, поскольку уже в понедельник вы сможете попасть на прием к врачу и получить назначения на процедуры. При этом вся неделя отдыха будет впереди.