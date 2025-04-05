Опубликован топ-3 направлений для авиапутешествий на майские праздники

Сочи вошел в топ-3 самых востребованных среди россиян направлений для авиапутешествий на майские праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Авиасейлс". Первую и вторую позицию в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург.

"Сочи вошел в топ-3 самых популярных направлений - доля купленных авиабилетов составила 12% от всех внутренних перелетов. [Первую и вторую позицию в рейтинге занимают] Москва и Санкт-Петербург примерно с одинаковым количеством бронирований", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в среднем туристы проведут в Сочи неделю. При этом каждый пятый (20%) отправится в путешествие с детьми.

В 2025 году туристы начали бронировать перелеты в Сочи на майские праздники раньше. Так, в марте 2025 года было забронировано 62% авиабилетов, годом ранее этот показатель составлял 51%. При этом снизилась доля бронирований в январе (с 11 до 8%) и феврале (с 26 до 23%). В "Авиасейлс" это связывают с большей определенностью путешественников.

В "Авиасейлс" также отметили, что отпуск в Сочи на майских выходных чаще других планируют туристы из Москвы (29%), Санкт-Петербурга (10%), Екатеринбурга (6%) и Уфы (5%).

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.