Названы самые популярные горнолыжные курорты прошедшего сезона

В прошедшем горнолыжном сезоне в России наибольшей популярностью пользовались Сочи, Шерегеш и Кировск. Кроме этого, существенно возрос интерес россиян к Архызу. В общей сложности число бронирований посуточного жилья в десяти крупнейших курортах выросло на 60% за год.

Это стало известно из результатов исследования Авитo Путешествия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В Сочи жилье арендовали на 54% чаще, чем год назад. Популярность Шерегеша возросла сразу на 73%, а Кировска — на 46%.

Предложение жилья во всех десяти курортах за год увеличилось на 22%. Больше всего — в Сочи, Шерегеше, Тырныаузе и Архызе.

Самые доступные цены аналитики зафиксировали в Златоусте (2200 за ночь), Дивногорске (2700 рублей), Тырныаузе и Байкальске (3300 рублей в обоих). Дороже всего — в Архызе (9300 рублей за ночь), Шерегеше (5700 рублей), Кировске (5100 рублей) и Белокурихе (3700 рублей).