Где отдохнуть с детьми под Москвой на майские в 2025 году

Предстоящие майские праздники вновь заставляют россиян продумывать туристические маршруты и искать интересные локации для семейного отдыха. Все большую популярность сегодня получают поездки выходного дня. Какие места в Подмосковье и соседних регионах рекомендованы к посещению с детьми, а также ценные советы специалистов — в материале NEWS.ru.

Серпухов: музей и заповедник

Одно из мест притяжения туристов — Серпухов. Это компактный, но очень уютный город на юге Московской области, который славится в первую очередь своими монастырями, старинными улочками, а также единственным заповедником на территории Подмосковья.

Чаще всего приезжающие сюда туристы спешат посетить Серпуховский историко-художественный музей. Как рассказал NEWS.ru представитель столичного турбюро Сергей Титов, коллекция музея без преувеличения удивит даже взыскательных ценителей искусства. В частности, там можно увидеть полотна Айвазовского, Шишкина, Левитана, Верещагина, Васнецова. Кроме того, в разделе западноевропейского искусства представлена живопись фламандской, голландской, итальянской, французской и других школ XVI–XIX веков.

Конечно же, эксперты в сфере туризма советуют посетить Приокско-Террасный заповедник.

«Там можно встретить около тысячи видов растений, в заповеднике проживает множество диких млекопитающих и птиц. Однако главная точка притяжения для туристов — Центральный зубровый питомник. Самые крупные копытные животные в Европе еще совсем недавно находились на грани исчезновения. Однако в заповеднике для зубров удалось создать условия, максимально приближенные к естественным», — добавил Титов.

Дмитров: Успенский собор, кремлевские стены

Еще одна из интересных локаций — город Дмитров. Он находится недалеко от Москвы, там есть немало достопримечательностей и несколько вариантов комфортабельных загородных отелей.

Как рассказала NEWS.ru турагент Анна Романова, до сегодняшнего времени сохранились кремлевские стены, которые защищали город от захватчиков.

«В Дмитрове расположены дом-музей знаменитого путешественника Петра Кропоткина, Музей дмитровской лягушки и Перемиловская высота, где в 1941 году в ходе кровопролитных боев удалось остановить наступление немецких войск на северных подступах к российской столице», — рассказала Романова.

Она рекомендует посетить Дмитровский кремль, который обнесен крепостными валами со рвом. В ансамбль кремля также входит Успенский собор начала XVI века, Елизаветинская церковь, воссозданные Никольские ворота и несколько зданий XIX–XX веков.

Долгопрудный: фабрика мороженого

Еще одна точка притяжения в Подмосковье — фабрика мороженого в Долгопрудном. Эксперт в области туризма, тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала NEWS.ru, что от экскурсий на предприятие нет отбоя. По ее словам, туда можно съездить одним днем:

«На фабрике покажут, как производится мороженое, и проведут дегустацию. Можно прекрасно провести время с детьми».

Как сообщал NEWS.ru, туристы позитивно отзываются об этом объекте. Например, Юлия, недавно посетившая фабрику, рассказала, что экскурсия прошла отлично.

«Угощают мороженым без ограничений, наелись все! Всё на высшем уровне!» — отметила она.

Светлана из Москвы также подчеркнула, что экскурсия весьма интересная.

«Теплое мороженое прямо с линии очень вкусное. Можно попробовать то, чего нет в магазинах. Приезжаем уже второй раз», — написала женщина на сайте 2gis.ru.

Эксперты рекомендуют посетить в майские праздники Одинцовский городской округ. По мнению турэксперта Титова, это место отличает транспортная доступность, широкий выбор ресторанов и отелей, а также значимое количество достопримечательностей.

Чаще всего туристы приезжают в расположенный здесь «Патриот» — крупнейший в России военно-патриотический парк Вооруженных сил РФ. В частности, здесь можно увидеть самую разную боевую технику, попробовать себя в роли водителя танка, пострелять из разного оружия и поиграть в лазертаг.

Кроме того, как сообщил Титов, на территории комплекса можно изучить историю Великой Отечественной войны — в Музейном комплексе «Дорога памяти», который состоит из 35 залов, часть из которых иммерсивные — с их помощью можно погрузиться в атмосферу событий военных лет.

Коломна: гастротуры и Музей трамваев

Майские праздники традиционно притягивают тысячи туристов в Коломну. Считается, что это один из старейших и богатых на достопримечательности городов не только Московской области, но и всей России. Как рассказала NEWS.ru организатор экскурсий Ирина Булатова, в небольшом городе стоит посетить кремль XVI века, многочисленные древние храмы, изучить гастрономические бренды и современные арт-пространства.

«Я бы предложила начать знакомство с городом с его исторического центра — Коломенского кремля, который был построен в 1525–1531 годах. С ним соседствуют старинные соборы, купеческие усадьбы, а также уютные ресторанчики», — рассказала Булатова.

Как сообщал NEWS.ru, Коломна — это еще и прекрасный вариант для гастропутешествия с детьми. В городе можно попробовать лакомство по старинным рецептам — достаточно посетить интерактивную экскурсию в Музее пастилы. Москвичка Маргарита рассказала, что прогулки по Коломне всегда приятны: очень красивый центр, а у зданий — интересные фасады. В городе нетрудно найти рестораны, в которых можно относительно недорого и вкусно пообедать.

«Я ездила в Коломну с друзьями на один день. Этот городок просто создан для прогулок — много атмосферных улиц и заведений общепита. Например, мы ели солянку по необычному рецепту и удивительные котлеты из щуки», — поделилась впечатлениями с NEWS.ru девушка.

В Коломне также можно посетить Музей трамваев, где представлено почти 200 моделей вагонов, и Дом самовара. В нем находится уникальная коллекция предметов старинного русского быта.

В поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья расположилась одна из самых больших в Европе частных коллекций ретроавтомобилей и техники. Она была открыта президентом Русской гильдии антикваров Вадимом Задорожным. Здесь хранятся более тысячи уникальных экспонатов, в числе которых и последний сохранившийся Як-15, и «Жестянка Лиззи» — первый в мире массовый автомобиль, выпускавшийся с 1908 года. Также в музее можно посмотреть автомобили Сталина, Берии и Хрущева.

Как рассказала Ирина Булатова, выставка в первую очередь привлекает взрослых и детей своей интерактивностью:

«Например, здесь можно прокатиться на ретроавтомобилях, самому подержать в руках автомат Калашникова».

По словам Натальи Ансталь, на выставке насчитывается немало уникальных старых машин (от паровых сельскохозяйственных тракторов XIX века до советских и зарубежных авто 1960-х), мотоциклов, серийных и редких опытных образцов военной техники (танки, самолеты, ракетные установки), а также стрелкового оружия.

Санатории Подмосковья: по цене заграницы

Санатории Подмосковья также предлагают провести у них майские праздники. Однако чаще всего это удовольствие не из дешевых. Например, туроператоры продают неделю отдыха в санатории «Истра Резорт» для семьи с двумя детьми в среднем за 177 тысяч рублей.

Впрочем, есть варианты и поскромнее. Например, неделя в двухкомнатном номере санатория Минобороны «Звенигородский» обойдется примерно в 85 тысяч рублей.

Семь дней, проведенные в майские праздники в трехзвездочном санатории «Озеро Белое» на Егорьевском шоссе, будут стоить чуть более 75 тысяч рублей.

За неделю в санатории «Валуево» на Киевском шоссе придется заплатить почти 980 тысяч рублей — но это за номер категории люкс. Опрошенные NEWS.ru представители сразу нескольких туристических агентств сообщили, что на данный момент большая часть мест в подмосковных санаториях и пансионатах на майские праздники уже раскуплена.

Дорого ли отдыхать в майские праздники в Подмосковье

Как сообщила Наталья Ансталь, в среднем за двое суток отдыха в достойном подмосковном отеле в майские праздники семье с двумя детьми придется выложить не менее 45–50 тысяч рублей.

«И это, конечно, не предел. Есть варианты и значительно дороже. Причем цены повышаются именно в праздничные и выходные дни», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По ее словам, речь идет об отелях с хорошей инфраструктурой — специальными зонами отдыха, спа-комплексами.

«Если отели попроще, без бассейнов, с более скудным питанием, небольшой территорией. Соответственно, и цены там значительно ниже. Но в них с детьми особо делать нечего», — пояснила Ансталь.

Как сообщал NEWS.ru, входные билеты на выставки и в различные музеи в Подмосковье можно приобрести по адекватным ценам — в пределах 500–1000 рублей. Зачастую дети проходят бесплатно.