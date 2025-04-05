Пять причин туристу посетить Йошкар-Олу

Йошкар-Ола – город, который умеет удивлять. Столица Марий Эл выглядит то ли как европейский квартал, то ли как декорация к сказке и точно никого не оставляет равнодушным. Вот пять причин, почему сюда стоит приехать хотя бы раз.

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Единственный город России на букву «Й»

Йошкар-Ола – уникальный топонимический феномен! Название с марийского переводится как «Красный город» (йошкар – красный, ола – город). Кстати, первое название города (1584 год) – Царев город.

Набережные – словно кусочек Европы в сердце Марий Эл

Яркие домики в стиле фламандской архитектуры, мост через реку, будто это канал, часы с двигающимися фигурками – кажется, будто перенесся то ли в Венецию, то ли в Нидерланды. Но нет, это Йошкар-Ола!

Гуляя по центру, можно за час «побывать» в Венеции, Брюгге, Москве и Нижнем Новгороде одновременно. Маленькая столица Марий Эл умудряется вместить полмира. Обязательно дождитесь боя часов на Патриаршей площади – в окошке появятся 12 апостолов.

Особенно красиво здесь вечером, когда включают подсветку.

Сказка под открытым небом

Колобок, Курочка Ряба, старик со старухой у разбитого корыта – это классика, без которой невозможно представить русские сказки. Они создают ощущение уюта и доброй иронии, а их скульптуры наверняка выглядят очень выразительно.

Увидеть импровизированный музей народной сказки под открытым небом в Йошкар-Оле можно около обычного жилого дома по адресу улица Советская, 105.

Марийские легенды и необычные памятники

Столица Марий Эл полна сюрпризов. Здесь обитает большая «котосемья»: Йошкин кот, Йошкина кошка и семь Йошкиных котят. Можно устроить квест по городу, собирая фотоколлекцию их всех.

В марийской столице можно неожиданно даже найти памятник флорентийскому герцогу – Лоренцо Медичи!

Национальный колорит: от музеев до кухни

Хотите понять душу марийского народа? Загляните в Национальный музей им. Евсеева. Здесь можно узнать о традициях марийцев, их языческих обрядах и старинных костюмах. Не менее интересно в музее марийской сказки и народного творчества «Сереброзубая Пампалче».

Стоит попробовать национальное блюдо марийской кухни, напоминающее вареники или пельмени – подкоголи. А еще советуем отведать многослойные блины – коман-мелна.