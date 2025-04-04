В Шерегеше построят пять отелей по программе льготного кредитования

В рамках программы преференциального кредитования на горнолыжном курорте «Шерегеш», расположенном в Кемеровской области, к 2028 году планируется возведение пяти гостиничных комплексов. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания, посвященного перспективам развития Шерегеша.

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По словам Решетникова, из семи подобных проектов, реализуемых в регионе, пять приходятся именно на Шерегеш и рассчитаны на тысячу номеров. Ожидается, что три объекта будут введены в эксплуатацию к концу 2026 года, а остальные два – в 2027-2028 годах.

Кроме того, в Минэкономразвития РФ рассматриваются три новых предложения по строительству пятизвездочных отелей и объектов горнолыжной инфраструктуры, включая канатную дорогу в секторе "Е".

Решетников также ознакомился с модульными базами "Тайгара" и "Горная деревня", построенными в 2022 году благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Министр также посетил новый терминал аэропорта Новокузнецк, который с момента открытия обслужил свыше 60 тысяч пассажиров.

"Шерегеш" является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Сибири. В зимнем сезоне 2023-2024 годов его посетили около 2,5 млн туристов со всей России. Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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