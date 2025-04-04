В бизнес-зале в Хибинах угощают сырками «Дружба» и бульонами «Магги»

Славу зоны повышенной комфортности в аэропорту Ставрополя, где пассажирам приходилось делить сосиску пополам, могут затмить в воздушной гавани Хибины в Апатитах. Здесь открылся бизнес-зал, который, с одной стороны, подкупает домашним уютом, но с другой – не вполне соответствует высоким требованиям.

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«Наконец-то можно нормально поесть! Правда, другой еды нет», – написал в телеграм-канале главный редактор портала об авиации FrequentFlyers Илья Шатилин.

И прикрепил фото с сырками «Дружба» и горячими кружками «Магги». На момент его визита сюда другой еды не было от слова «совсем». При этом, судя по информации на сайте аэропорта, спецтариф на обслуживание в бизнес-зале для держателей карт Priority Pass низким не назовешь – 1800 руб.

Другие пассажиры обратили внимание на то, что прежний бизнес-зал в Апатитах выглядел даже лучше, хотя тоже имел небольшую площадь. Все теми же сырками и бульонами «Магги» угощали. Но еще были хотя бы паштеты, йогурты, десерты.

Впрочем, вероятно, это решение временное.

«Бизнес-зал маленький, его перенесли в другую часть аэровокзала. К нему нужно идти по длинным узким коридорам, в одном из которых интроскоп. Потом выпускают пешком в самолет без сопровождения, по идее, можно сбежать куда-нибудь на перрон. Выглядит как что-то временное, надеюсь, после реконструкции будет уже другой бизнес-зал», – рассказал TourDom.ru Илья Шатилин.

Мы направили запрос в администрацию аэропорта Хибины с предложением прояснить ситуацию. Добавим, что, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, реконструкция терминала в Апатитах должна завершиться в этом году.

Ранее мы писали, что одна из пассажирок возмутилась очень скудным меню в зоне повышенной комфортности в аэропорту Ставрополя. По ее словам, за вход в бизнес-зал женщина заплатила 15 тыс. руб., однако за эти деньги она получила кусочек сосиски, сыра, один сладкий орешек и т. д. Администрация воздушной гавани пообещала решить проблему.