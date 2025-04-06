Канатная дорога и горнолыжные трассы не работают на Эльбрусе

Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают из-за сильного ветра. Об этом сообщила администрация курорта в Telegram-канале.

«Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши — Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)», — сказано в сообщении.

Как уточняется, две очереди канатной дороги: Азау — Кругозор и Кругозор — Мир, и горнолыжные трассы от Мира до Азау работают в обычном режиме.

6 апреля Москву накрыл сильный снегопад. По данным Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. По данным канала, . на следующей неделе сугробы вырастут до 10–15 см.

Несколько дней назад московских автомобилистов предупреждали об ухудшении погодных условий.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.