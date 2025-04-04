Стало известно, когда откроется первый отель курорта «Золотые пески» в Крыму

Первый отель круглогодичного курорта "Золотые пески" в Республике Крым "Крымская Ривьера" будет сдан в эксплуатацию и откроется для гостей в 2029 году. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Курорт "Золотые пески" возводится в Крыму в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".

"Первый этап запуска в эксплуатацию - 2029 год, на сегодняшний день. Второй этап - 2030 год. Первый этап, "Крымская Ривьера", предполагает 843 номера", - рассказал он.

Ганзий подчеркнул, что круглогодичный курорт "Золотые пески" создаст дополнительный туристический поток в Республику Крым объемом в 1 млн человек, будет создано 4,3 тыс. рабочих мест. Будут благоустроены 45 га пляжных территорий, создана самая большая набережная в республике протяженностью 12 км.

Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" - самый масштабный инвестиционный проект Крыма, который создается на территории полуострова по поручению президента Владимира Путина. На территории площадью 226 га между городами Саки и Евпатория планируется строительство 17 круглогодичных отелей уровня 3-5 звезд общей вместимостью 5,3 тыс. номеров. Также планируется, что в проект войдут единый 12-километровый променад и пляжная линия с велодорожкой, спортивные, развлекательные, обучающие объекты и общественные пространства.

3 и 4 апреля в Екатеринбурге проходит международная туристская выставка "Лето", в рамках которой делегация из Крыма представляет возможности региона в сфере отдыха и оздоровления.

О выставке

Выставка "Лето" проходит ежегодно в первый четверг и пятницу апреля в Екатеринбурге, на ее площадке встречаются туроператоры, турагенты, отельеры, национальные офисы по туризму, компании из регионов России и разных стран мира. Площадка является одной из крупнейших выставок в России и проходит при официальной поддержке федеральных и региональных органов власти Свердловской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер Дней Крыма в Екатеринбурге.