В Челябинской области создадут новые маршруты промышленного туризма

Несколько предприятий Челябинской области создадут новые площадки для промышленного туризма.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр проектного развития».

Индустриальные экскурсии подготовят на производственных площадках АО «ЧЭМК», ПК «КОНАР», АО «Втор-Ком», а также в ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и ООО «ПК «ЦУП» (Центр упаковки).

По словам гендиректора АНО «Центр проектного развития» Максима Мельникова, подобные мероприятия развивают туристическую индустрию и повышают престиж предприятий.

Ранее мэр Миасса Челябинской области Юрий Ефименко заявил, что в 2024 году город принял миллион туристов.