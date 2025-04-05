В Сибири заметно выросло число турпоездок

Количество туристических поездок по Сибири в 2024 году выросло на 16,4 %. Это самый высокий показатель в РФ, рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков в рамках пленарного заседания форума «Сила гор. Шерегеш».

«Мы пониманием, что каждому региону Сибири есть что показать, поэтому сегодня нам необходимо создание связывающей инфраструктуры», – прокомментировал Михаил Котюков.

Глава региона добавил, что в Сибири сегодня реализуется 15 проектов по развитию туризма и 19 обеспечивающих мероприятий. Ожидается, что эти усилия позволят привлечь инвестиции в размере 280 миллиардов рублей к 2030 году. Согласно тем же планам, за это время должно быть создано 34 тысячи рабочих мест и более 112 тысяч номеров в средствах размещения.

Основные задачи отрасли, которые обозначил губернатор: