АТОР: В подмосковных отелях заканчиваются свободные номера на майские праздники
На майские праздники фиксируется ажиотажный спрос на отдых в отелях Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В загородных отелях Подмосковья еще есть свободные номера на майские праздники. Можно подобрать как премиальное размещение по цене недельного тура в Турцию, так и более демократичные варианты на "все включено" – до 30 тыс. руб. за три дня», – говорится в сообщении.
Как уточнили в АТОР, пик бронирований пришелся на начало апреля, а заявки и бронирования равномерно распределяются между двумя периодами – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
«В самых популярных гостиничных комплексах Московской области уже распродано 90% номерного фонда. В некоторых объектах нет свободных мест ни на первые «длинные» выходные, ни на вторые. <...> В сравнении с прошлым годом цены в подмосковных загородных отелях повысились в среднем на 10–15%, а в топовых – на 20–25%», – добавили в ассоциации.