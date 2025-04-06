В подмосковных отелях заканчиваются свободные номера

На майские праздники фиксируется ажиотажный спрос на отдых в отелях Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«В загородных отелях Подмосковья еще есть свободные номера на майские праздники. Можно подобрать как премиальное размещение по цене недельного тура в Турцию, так и более демократичные варианты на "все включено" – до 30 тыс. руб. за три дня», – говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, пик бронирований пришелся на начало апреля, а заявки и бронирования равномерно распределяются между двумя периодами – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.