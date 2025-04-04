На горном курорте Сочи начался сезон цветения сакуры

Lenta.ru

На «Розе Хутор» начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщается на официальном сайте горного курорта Сочи.

На горном курорте Сочи начался сезон цветения сакуры
© РИА Новости

В пресс-службе уточнили, что за нежно-розовыми цветами вишни саржента можно понаблюдать на высоте 560 метров над уровнем моря.

Первые саженцы на горном курорте появились в 2013 году. Благодаря хорошему климату и качественному уходу деревья прижились и достигли трехметровой высоты. Каждую весну они покрываются пышным цветом и привлекают любителей фотографии.

«В японской традиции цветение сакуры связано с приходом тепла и началом новой жизни. В этот же момент принято подумать и о ее быстротечности — наблюдать за цветущими деревьями можно лишь в течение двух недель», — отметили в пресс-службе «Розы Хутор».

В начале апреля в Ботаническом саду имени И. С. Косенко в Краснодаре зацвели 150 тысяч тюльпанов. Посетителям предложили воспользоваться аудиогидом «Язык цветов» и узнать о значении различных растений.

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