Авиакомпании увеличат частоту рейсов в Калининградскую область

«Аэрофлот» и «Россия» в летние месяцы увеличат частоту полетов в Калининградскую область. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что речь идет о росте на 70 %.

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«Суммарная частота рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в самый западный регион России будет достигать 172 в неделю. Это на 70 % больше, чем в настоящее время», – говорится в сообщении.

В настоящее время из Москвы вылетает 63 рейса авиакомпании. В летние месяцы речь будет идти уже о 91 рейсе в неделю. Кроме того, летом вырастет частота полетов авиакомпании в Калининград из Северной столицы с 28 до 53 в неделю.