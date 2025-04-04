Крым ожидает рост турпотока в этом сезоне

Представители туриндустрии Крыма ожидают в этом сезоне повышенный интерес со стороны туристов. Известно, что отели и гостиницы полуострова уже имеют туристические брони вплоть до октября.

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В связи с этим председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что в этом году интерес туристов к Крыму вырастет на 15%.

Что касается пика сезона, традиционно он начнется в первых числах июля и продлится примерно до 20 августа.

«Примерно 50 дней самые загруженные, активные и насыщенные в любом объекте», — сказала Стамбульникова.

В то же время отмечено, что растет интерес туристов к отдыху в Восточной и Западной части Крыма.

Ранее стало известно, когда в Анапе откроется курортный сезон. Также россиянам рассказали о запретах на заграничных курортах.