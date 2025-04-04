Турпоток на горнолыжные курорты РФ в зимнем сезоне вырос на четверть
Туристический поток на горнолыжные курорты России в нынешнем зимнем сезоне увеличился на четверть и составил 8,3 млн человек. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш".
"В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 млн человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году. Мы считаем ски-пассы, мы считаем ночевки. Если брать по посещениям и турпотоку, то цифры больше, потому что не все останавливаются в коллективных средствах размещения", - сказал министр.
По его данным, наибольший прирост показали Губаха в Пермском крае, Ведучи, Эльбрус, Архыз на Кавказе, Бобровый лог в Красноярском крае, Большой Вудъявр в Мурманской области и Солнечная долина в Челябинской области.
Традиционно лидерами по турпотоку, как уточнил глава Минэкономразвития, остаются Роза Хутор, Красная Поляна, Эльбрус, Архыз, Домбай, Шерегеш. При этом растет популярность курортов на Сахалине, Камчатке и Алтае.