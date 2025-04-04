Турпоток на горнолыжные курорты РФ в зимнем сезоне вырос

Туристический поток на горнолыжные курорты России в нынешнем зимнем сезоне увеличился на четверть и составил 8,3 млн человек. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш".

© РИА Новости

"В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 млн человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году. Мы считаем ски-пассы, мы считаем ночевки. Если брать по посещениям и турпотоку, то цифры больше, потому что не все останавливаются в коллективных средствах размещения", - сказал министр.

По его данным, наибольший прирост показали Губаха в Пермском крае, Ведучи, Эльбрус, Архыз на Кавказе, Бобровый лог в Красноярском крае, Большой Вудъявр в Мурманской области и Солнечная долина в Челябинской области.

Традиционно лидерами по турпотоку, как уточнил глава Минэкономразвития, остаются Роза Хутор, Красная Поляна, Эльбрус, Архыз, Домбай, Шерегеш. При этом растет популярность курортов на Сахалине, Камчатке и Алтае.