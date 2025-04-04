Майские в Ингушетии: гид для туриста

Приготовьтесь к фантастическим видам на горы и башни, вкусной еде и гостеприимству местных жителей!

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Что посмотреть?

Лучше всего начать путешествие с равнинной части и отправиться в Магас. Перед въездом в город вас встретят величественные Аланские ворота. На них можно подняться (это бесплатно) и сделать отличные панорамные снимки, но сначала свяжитесь с администрацией по указанному на вывеске номеру.

Сердцем Магаса является 100-метровая Башня Согласия — увеличенная копия традиционной ингушской боевой башни. Это самая высокая смотровая точка региона. Сверху открывается захватывающая панорама гор. Посещение обойдется в 200 рублей с человека, в стоимость билета входит доступ на смотровую площадку и посещение этнографического музея.

Башня Согласия окружена живописным парком. А совсем рядом строится еще один — парк «Шелковый путь». Гулять и фотографироваться в нем уже можно. Главная достопримечательность — необычный фонтан в форме солярного знака с 15-метровым кинжалом в центре.

Всего в нескольких минутах езды от Магаса расположен Мемориал памяти и славы. Памятники и композиции мемориала отражают ключевые этапы истории республики, начиная с ее вхождения в состав России и заканчивая современностью.

Далее следует отправиться в Джейрахско-Ассинский заповедник — настоящую жемчужину региона, где время словно замерло среди средневековых башенных комплексов и величественных горных пейзажей. Это путешествие в средневековье, где вас ждут легендарные Вовнушки, Таргим, Эгикал, Эрзи — каждый со своей уникальной историей и атмосферой. Непременно побывайте у Ляжгинского водопада, на Цей-Лоамском перевале, осмотрите древний храм Тхаба-Ерды. В горной Ингушетии много довольно простых троп, которые позволят как следует погулять даже не самому подготовленному походнику.

Как передвигаться?

Перемещаться по Ингушетии придется или на такси, или с предварительно нанятым гидом — это гораздо удобнее, чем пытаться разобраться в расписании маршруток. Например, из аэропорта «Магас», расположенного в городе Сунжа, до столицы можно добраться примерно за полчаса, и обойдется это чуть больше 800 рублей. Ориентировочная стоимость поездки от Мемориала памяти и славы в горы, к курорту «Армхи», составит 1700 рублей.

И все же самый простой вариант — заранее озаботиться поиском гида и воспользоваться готовыми маршрутами, составленными специалистами. При наборе группы от 10 человек экскурсия будет стоить около 3000 рублей с человека. В стоимость, скорее всего, войдет обед, но лучше интересоваться такими вопросами заранее.

Где остановиться?

В Магасе есть ряд комфортабельных отелей, предлагающих номера от 2000 рублей в сутки: «Бизнес отель Магас», «Артис Плаза», «Смарт отель».

Если вас больше интересует проживание в горах, в гостиничном комплексе «Армхи» номер на двоих в праздники будет стоить от 3200 рублей. Более бюджетный отдых от 1500 рублей предлагают гостевые дома «Джейрах», «Буро», «Лоаме парк».

Что поесть?

В Ингушетии немало заведений, предлагающих национальную и европейскую кухню. Из местного стоит попробовать как минимум чапильгаш (тонкие лепешки с начинкой из творога или картофеля), хингалш (лепешки со сладкой начинкой из отварной тыквы) и отварное мясо с галушками и бульоном.

В Магасе вы найдете несколько кафе в парке у Башни Согласия. Средний чек на двоих составит 2500−3000 рублей.

В горах же не упустите возможность поесть с прекрасным панорамным видом: на его высшей точке (2200 метров над уровнем моря) Цей-Лоамского перевала в кафе «Цей-Лоам» или в ресторане «Эрзи», расположенном на территории курорта «Армхи» на высоте 1500 м. Средний чек — примерно в том же ценовом диапазоне, что в городе.

Что привезти?

Конечно, можно везти друзьям и близким в качестве сувениров изделия народных промыслов: керамику, ковры, резьбу по дереву. Ну и, конечно, магнитики, брелоки с местным колоритом. Приобрести все это можно в сувенирных лавках в Магасе.

Не пренебрегайте и местными продуктами. Горный мед, травяные чаи, мясные деликатесы станут отличными вкусными и полезными подарками для близких. Да и наверняка порадуют вас самих, когда захочется вспомнить об отлично проведенном отпуске за чашечкой чая.