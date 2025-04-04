На Телецком озере запустят три турмаршрута

Три маршрута к водопадам, расположенным на популярном у туристов Телецком озере в Республике Алтай, запустят к началу летнего туристического сезона. Экскурсии пройдут на маломерных судах, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

© РИА Новости

«Реки, впадающие в Телецкое озеро, спускаясь с гор, образуют около 20 крупных водопадов. Из них можно выделить те, которые являются самыми популярными и наиболее доступными. Туристам будут предложены маршруты, включающие в себя посещение трех водопадов - Чедор, Корбу и Эстюбэ. Все они расположены в акватории Телецкого озера. Экскурсии пройдут на маломерных судах», — сообщили в ведомстве.

Также планируется, что для повышения узнаваемости на водных судах разместят наклейки с надписью туристического бренда региона. С 1 июня 2025 года будет введен в работу туристический портал Республики Алтай, на котором будут представлены туристские и экскурсионные продукты, в том числе на территории Телецкого озера. Также будет представлен перечень компаний, оказывающих в правовом поле услуги для туристов.

Как сообщили в министерстве, сейчас в республике зарегистрировано 420 судов, многие из которых используются для туристических перевозок, при этом часть перевозчиков работает нелегально. В регионе начали работу, в рамках которой владельцев водного транспорта, осуществляющих незаконные судоперевозки по Телецкому озеру, обяжут работать в рамках правового поля.

«Наша цель - чтобы каждый гость Телецкого озера мог быть уверен в качестве и безопасности водной экскурсии. Внедрение единых стандартов, маркировка судов туристическим брендом республики и запуск туристического портала с реестром легальных перевозчиков - это дополнительные ключевые шаги для создания цивилизованного и надежного рынка водных туристических услуг в Республике Алтай», — сказала первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Так, с 1 сентября 2025 года начнет действовать федеральный закон "О безопасности людей на водных объектов", принятый Государственной думой 25 января 2025 года. Он ужесточает правила регистрации и эксплуатации судов, а также требует лицензирования и удостоверения судоводителей. Тем не менее легализовать работу судоперевозчиков в регионе планируют уже к началу летнего туристического сезона.

Об озере

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор (в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай). Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая", является одним из центров туризма и отдыха Алтая.