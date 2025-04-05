Что посмотреть туристу в Нижегородской области

Майские праздники – идеальное время для путешествий. Дни становятся длиннее, природа оживает, к тому же жителей региона ждет целая череда выходных, которые хочется провести с пользой. Нижегородская область предлагает множество вариантов – от древних городов и святых мест до живописных природных уголков. Куда отправиться, зависит только от ваших предпочтений. Если не знаете, куда поехать, читайте гид от «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Арзамас и Дивеево

Старинный купеческий город с множеством церквей – Арзамас. Сердце города – Соборная площадь, где стоят сразу четыре удивительных храма: величественный Воскресенский собор с белоснежными колоннами, церковь «Живоносный источник», Свято-Николаевский монастырь с храмом во имя святителя Николая Чудотворца. Каждое здание здесь – страница истории, написанная в камне.

Гуляя по центру, будто переносишься в прошлое – этому способствуют каменные торговые лавки XVIII века, где когда-то кипела купеческая жизнь, и множество деревянных домов с резными наличниками.

Есть в городе и интересные музеи, например, единственный музей Патриаршества. В Историко-художественном музее на той же Соборной площади хранятся картины и артефакты, рассказывающие о жизни края. А два литературных музея, посвященные Гайдару и Горькому, погружают в литературную жизнь города.

© РИА "ФедералПресс"

Для тех, кто хочет провести время в тишине и покое, Дивеево станет лучшим выбором. Серафимо-Дивеевский монастырь – одно из самых почитаемых мест, куда ежегодно приезжают тысячи паломников. Здесь можно пройти по Святой Канавке, помолиться у мощей преподобного Серафима Саровского и набрать воды из святых источников. Даже если вы не религиозны, атмосфера этого места оставляет глубокое впечатление.

Городец и Чкаловск

Один из самых древних городов области, с богатой историей и красивой набережной Волги, – это Городец. Здесь сохранились купеческие дома с резными наличниками, старинные церкви и уютная набережная, откуда открывается вид на Волгу. Внимания туристов заслуживают Музейный квартал и «Город мастеров».

© РИА "ФедералПресс"

Тем, кто интересуется историей авиации, понравится в Чкаловске – городе, где родился Валерий Чкалов. Здесь находится музей знаменитого летчика, а также Музей скоростей, посвященный судам на подводных крыльях. Не будем раскрывать всех секретов этого места, но познавательно и интересно будет и детям, и взрослым.

Семенов и озеро Светлояр

Всего в полутора часах езды от Нижнего Новгорода находится Семенов – уютный городок, прославившийся на весь мир своими хохломскими узорами и деревянными матрешками. Сюда стоит приехать, чтобы погрузиться в атмосферу старинного ремесла, купить аутентичные сувениры и увидеть, как рождаются знаменитые росписи.

© РИА "ФедералПресс"

Если хочется мистики и единения с природой, отправляйтесь к озеру Светлояр – месту, окутанному легендами. Считается, что на его дне скрыт невидимый град Китеж, ушедший под воду, чтобы избежать нашествия врагов. Тропа вокруг озера, тихий шелест листвы и крики птиц создают атмосферу загадочности. Здесь можно просто погулять, подышать свежим воздухом

Тур по усадьбам

В глухих уголках Нижегородской области, среди полей и перелесков, стоят старинные усадьбы. В них кипели страсти, давали балы, рождались гениальные строки и плелись интриги.

Ветошкино встречает гостей руинами роскоши – усадьбой Пашковых. В XIX веке здесь возвели настоящий замок из красного кирпича с белоснежными кружевами лепнины. Сегодня от былого великолепия остались лишь живописные руины и старый парк, где шепчутся липы, помнящие каретный скрип и шелест кринолинов.

Недалеко от нее есть и другая усадьба с французским акцентом. В Баронском прячется дом потомков барона Жомини, военного советника Александра I. Двухэтажный кирпичный особняк 1870-х годов окружен парком с аллеями, скульптурами и виноградниками.

А во Львовке можно перенестись в пушкинскую эпоху. Деревянная усадьба, где гостил поэт, сохранила подлинные интерьеры: скрипучие половицы, печи с изразцами, кабинет с видом на липовую аллею.

© РИА "ФедералПресс"

Сплавы

Нижегородская область – настоящий рай для любителей отдыха на воде. Сотни рек, петляющих среди лесов и лугов, тихие озера и даже водопады – здесь каждый найдет свой идеальный маршрут.

Керженец манит спокойствием и тайной. Плывя по его извилистому руслу, можно увидеть скиты старообрядцев, живописные берега.

Сережа – река для тех, кто любит уединение. Сосновые берега, песчаные отмели и старицы. Она впадает в Тешу, а та – в Оку, уводя путешественников к легендарному Мурому.

Ветлуга – река с историей. На ее берегах стоят старинные села, а вокруг раскинулись бескрайние леса. Здесь есть и песчаные пляжи, и тихие заводи.

Лух называют янтарной рекой – его воды словно переливаются золотом. Русло извилистое, берега покрыты сосновым бором, а в тихих заводях так и тянет задержаться.

А Пьяна полностью оправдывает свое название – ее причудливые петли, карстовые провалы и пещеры делают сплав настоящим приключением.

На сплав можно отправиться с инструктором или самостоятельно, взяв байдарку.