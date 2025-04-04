В поездах России появится люксовый вагон-гостиница

С апреля между Москвой и Санкт-Петербургом в составе ночного поезда будет по определенным дням курсировать вагон-гостиница. Вагон выкупается целиком за 300 тыс. рублей, но покупатель может дооформить в него членов семьи или других пассажиров. Люксовые условия проезда могут быть востребованы, но только у определенной категории состоятельных людей, считают эксперты.

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Вагон-салон планируют включать в состав ночного поезда №53/54, который преодолевает путь между столицами за восемь с лишним часов. Пока он будет курсировать факультативно: из Москвы - по пятницам, из Санкт-Петербурга - по воскресеньям.

"Данные дни выбраны не случайно, по нашей статистике, это самые популярные выездные дни для отправления пассажиров из двух столиц", - сообщили "РГ" в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Там также отметили, что такой тип вагона пользуется популярностью при заказных перевозках и сейчас решено посмотреть, насколько он будет востребован на регулярных рейсах. Решение будет принято после оценки спроса.

Персональный вагон состоит из комнаты главного пассажира с двуспальной кроватью и душевой комнатой. В него также включено купе люкс с мягким диваном, который превращается в двуспальную кровать, и стандартное купе на четыре места. В вагоне есть также гостиная со столом, диваном и стульями.

"Стоимость проезда в вагоне-салоне между Москвой и Санкт-Петербургом - от 293 519,50 рублей, в зависимости от количества пассажиров и даты отправления. Вагон выкупается целиком, в продажу стандартно поступает два места. Если пассажир хочет ехать с семьей, то он может обратиться через форму обратной связи и мы предоставим возможность дооформить детей на другие места в этом вагоне", - сообщили в компании.

В цену также входит два рациона питания: ужин и завтрак, трансфер в городе прибытия и возможность посещения бизнес-зала на вокзале.

Билеты в этот вагон уже появились в продаже. Причем, в вагоне СВ в этом же поезде можно выбрать место за 16,4 тыс. рублей, в вагоне Люкс - за 31,2 тыс. рублей.

Заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов считает, что было бы неплохо провести маркетинговое исследование на предмет того, "много ли у нас таких богатых людей, которые хотели бы ездить как Николай II в персональном вагоне со всеми удобствами".

"Понятно, что деловой человек либо полетит на самолете, либо поедет скоростным поездом. А здесь речь идет, скорее всего, о туристской поездке с семьей из Москвы в Петербург и обратно. Наверное, такие люди найдутся хотя бы потому, что здесь есть некая новизна", - считает он.

Цыганов также обратил внимание, что такие вагоны, благодаря литературе и кинематографу, могут ассоциироваться у россиян с царским комфортом, положенным самодержцу, который имеет капитал и власть.

"И здесь среди богатых людей может возникнуть момент престижного характера. Вот я ездил в таком вагоне, а ты - еще нет. И тогда может сработать эффект триумфа, услуга станет востребованной, и даже цены на нее начнут расти", - отметил эксперт.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что очередь за билетами в такой вагон точно стоять не будет, но среди состоятельных людей он может быть востребован, например, для развлечения туристов-иностранцев или внутрикорпоративных мероприятий.

"Не думаю, что кто-то будет платить 300 тыс. рублей, чтобы ночь ехать до Санкт-Петербурга. Несмотря на первоклассный сервис, это все равно железная дорога, и в поезде, как дома, не поспишь", - отметил он.

По мнению сенатора, сейчас есть масса вариантов, как добраться до Санкт-Петербурга быстро, комфортно и гораздо дешевле.