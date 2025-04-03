Китайцы смогут целый месяц кататься по России с электронной визой

Разрешенный срок пребывания для иностранцев, въезжающих в РФ по электронной визе, будет увеличен с 16 до 30 дней, а срок действия такой визы – с 60 до 120 суток с момента ее оформления. Соответствующий законопроект, подготовленный Министерством иностранных дел, одобрен на днях правительственной комиссией по законотворческой деятельности, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники. Пока на сайте МИД указаны прежние сроки, новшество должно вступить в силу через 30 дней после официального опубликования закона.

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Электронные визы доступны для оформления с 1 августа 2023 года, сейчас их могут получить граждане 64 государств, среди которых большинство стран Европы, Турция, ближневосточные Саудовская Аравия, Оман, Иран. Виза выдается въезжающим с «туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями». Стоимость электронной визы – 52 доллара, что почти втрое дешевле, чем если оформляться по обычной процедуре, через российские консульства.

В основном из дальнего зарубежья к нам сейчас приезжают гости из Китая. По словам председателя совета директоров туроператора China Travel Сергея Назарова, электронными визами пользуются примерно 70% приезжающих к нам индивидуальных туристов из этой страны. Как правило, это бизнес-путешественники, которые следуют на выставки, форумы и т. д., но иногда совмещают деловые цели с отдыхом. Увеличение срока пребывания позволит делать программы большой продолжительности – например, поездки с Дальнего Востока по Транссибу, но доля клиентуры, которую интересуют подобные варианты, невелика. В основном же туроператоры работают с безвизовыми группами, прибывающими в рамках соответствующего соглашения между РФ и КНР.

Руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович согласен: от двух недель до месяца в России пребывает менее 1% от общего числа иностранных туристов. Поэтому увеличение срока вряд ли заметно поспособствует притоку гостей. Для значимого роста необходимо более активное продвижение страны как туристического направления.

По словам представителей туроператоров, у большинства их туристов остаются позитивные впечатления от визитов в Россию: интересные достопримечательности, природа, нравятся рестораны в крупных городах. Но есть и нерешенные проблемы. Гости из арабских стран, например привыкшие тратить на отдыхе крупные суммы, недовольны ограничением на ввоз наличных денег – до 10 тыс. долларов. При этом пользоваться иностранными банковскими картами сейчас невозможно из-за санкций. Встречаются и такие отзывы, в частности, от туристов из Саудовской Аравии:

«Рады бы приехать с семьей, но смущает отсутствие улыбок на лицах».

От увеличения срока пребывания по электронной визе явно выиграют наши соотечественники, проживающие за границей – в Германии, Израиле и т. д. (в той же Германии русскоязычная община более 1 млн). Они смогут дольше оставаться в РФ, навещая родственников и друзей.