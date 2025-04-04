Туристы не могут купить билеты в Абхазию

Туристы из Воронежа не могут купить билеты в Абхазию. Прямых поездов в соседнюю республику с формированием в этом городе ожидаемо нет, а на проходящие система РЖД не дает им занять подходящие места. Хотя они есть.

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«Сегодня открылись продажи на 1 июля, когда мне нужно уехать из Воронежа в Сухум. Смотрю места в вагонах поезда № 479 из Санкт-Петербурга – их нет! Смотрю билеты отправлением на тот же самый состав, который уходит из Санкт-Петербурга 29 июня и прибывает к нам 1 июля в 00:13, там мест просто завались! Это как? Пришлось купить с посадкой на начальной станции, но фактически я сяду в вагон в Воронеже! Разница в стоимости билетов около 4 тыс. руб.», – жалуется туристка в соцсетях РЖД.

Журналист TourDom.ru проверил обстановку лично. На момент написания новости система бронирования РЖД предлагала 149 мест в плацкарте и 14 полок в купе с отправлением в Питере. А вот в Воронеже лишь 2 свободные полки в женском купе. В Москве что-то среднее – 3 плацкарты и 13 купе. Но у пассажиров из столицы есть собственный состав – № 304, формирующийся на Казанском вокзале. Воронежцам и тут предлагают 1 плацкарту. У москвичей мест в 6 раз больше.

История в целом не новая – система настроена так, чтобы дать возможность проехать маршрут полностью максимально большему числу людей. Покупать кусками будет возможно только ближе к отправлению. Этот принцип более безболезненно работает, например, с поездами на российский юг, так как в большинстве крупных городов есть поезда с отправлением с их станций в Сочи или Анапу.

«Мне кажется, что было бы справедливо и правильно открывать продажу билетов одновременно со всех станций по пути следования состава. А то как сейчас это работает – купить билет с промежуточной станции НЕВОЗМОЖНО!» – негодует пассажирка.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы просят больше плацкартных вагонов в поездах в Сухум.