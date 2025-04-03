Власти Балтийска опровергли разрушение авандюны

В Балтийске обсудили ход восстановления авандюны. В группе администрации Балтийского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» написали, что неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет.

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«Сотрудники засыпали незаконную дорогу, а бдительные балтийцы ошибочно восприняли процесс, как преднамеренное разрушение берегозащитного укрепления», – говорится в сообщении.

Напомним, что некоторое время назад был закрыт выезд для автомобилей и квадроциклов на пляж. Стоит отметить, что авандюну восстанавливают после серии сильных штормов с 2022 года. Работники проводят ремонт двух поврежденных участков искусственной авандюны.