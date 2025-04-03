Интервью с гендиректором курорта Мрия Самвелом Саруханяном

Оздоровительный туризм сегодня находится в тренде. Все больше россиян выбирает для себя именно такой отдых. Растет и число курортов, которые делают ставку на оздоровление. Тем более, что богатые природные ресурсы в нашей стране позволяют реализовать такой вид отдыха. На прошедшей в Москве 32-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства одной из ключевых тем стал оздоровительный туризм. О том, как сегодня меняется запрос аудитории на оздоровительный продукт рассказал в интервью РГ генеральный директор курорта Мрия Самвел Саруханян.

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Почему, на ваш взгляд, все больше людей выбирает для себя отдых с пользой для здоровья?

Самвел Саруханян: Сегодня мы наблюдаем глобальный тренд на активное долголетие. Отсюда и рост интереса к оздоровительному туризму. Стрессовый ритм жизни, экология мегаполисов - все это негативно сказываются на здоровье и дает повод задуматься о том, что инвестировать в свое здоровье просто необходимо.

Как меняется запрос современной аудитории на оздоровительный отдых?

Самвел Саруханян: Современная аудитория ждет не просто отдыха, а трансформации: запрос смещается в сторону персонализации, технологичности и научной обоснованности. Гости хотят видеть прозрачность результатов, где эффективность программ подтверждается данными. На нашем курорте мы предлагаем своим гостям уникальный синтез науки, технологий и природных ресурсов Крыма, делаем акцент на персонализированных программах, основанных на доказательной медицине и инновациях. Продукты курорта - это комплексные решения, объединяющие диагностику, терапию и рекреацию. В отличие от стандартных оздоровительных пакетов, здесь каждый гость получает доступ к передовым технологиям: от функционального питания до консультаций нутрициологов и медицинского фитнеса. На территории курорта работает Институт активного долголетия, специалисты которого выявляют биомаркеры старения, проводят молекулярно-генетическое тестирование, создают цифровые модели здоровья и разрабатывают регенеративные технологии оздоровления. Например, проект "Биовозраст" с моделями PhenoAge и CognitiveAge позволяет разрабатывать индивидуальные стратегии долголетия, а "Лаборатория сна" сочетает сомнографию и мониторинг эффективности сна для коррекции нарушений. Но самое главное наши специалисты помогают каждому гостю найти свой правильный образ жизни, выявить привычки, негативно влияющие на здоровье и при необходимости изменить паттерн поведения так, чтобы идти путем здорового образа жизни. На этом мы строим весь наш подход в оздоровлении.

Как будет развиваться оздоровительный отдых в ближайшей перспективе?

Самвел Саруханян: В отрасли все больше будут доминировать наукоемкие решения, внедряться алгоритмы на основе искусственного интеллекта для анализа данных здоровья. Также будут развиваться регенеративные технологиии (например, клеточная терапия), расширяться функциональное питание на основе суперфудов и микроводорослей. Курорты станут центрами превентивной медицины, где каждый этап - от диагностики до реабилитации будет базироваться на персонализированных данных. Однако успех внедрения всех этих решений будет зависеть от преодоления текущих вызовов: стандартизации услуг, подготовки кадров, доступности технологий и экологической устойчивости. Курорты, которые уже сегодня инвестируют в науку, образование, смогут не только адаптироваться к изменениям, но и задавать новые правила игры, превращая Крым и другие регионы в мировые центры здорового долголетия.

Что ваш курорт делает сегодня для того, чтобы преодолеть текущие вызовы?

Самвел Саруханян: Одно из важнейших наших направлений, которое реализует "Академия гостеприимства" - это подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма и гостеприимства, сопровождение молодежи в самоопределении и планировании профессиональной карьеры в Крыму. В 2022 году мы запустили проект "Класс гостеприимства", цель которого -сформировать у старшеклассников систему знаний об индустрии и помочь им раскрыть свои таланты в этой сфере. К 2024 году к проекту подключилось пять учебных заведений Республики Крым, а эксперты "Академии гостеприимства" провели четыре "Класса гостеприимства" для 123 школьников. В прошлом году 20 воспитанников региональных детских домов приняли участие в проекте "Профессия мечты", получив годовое индивидуальное обучение. Образовательные мастер-классы с профессионалами туризма и гостеприимства прошли среди 100 студентов крымских вузов и ссузов. Мы ежегодно становимся площадкой для практики ребят из российских студенческих отрядов. Кроме этого, курорт и 13 образовательных учреждений со всей России подписали меморандум о подготовке специалистов туристической сферы и их последующем трудоустройстве в комплексе.

Ваш курорт выступает активным популяризатором спорта и здорового образа жизни. Какие проекты в этом направлении удалось реализовать за последнее время?

Самвел Саруханян: Активный образ жизни - одна из составляющих здорового долголетия, поэтому курорт поддерживает спортивные инициативы регионального и федерального значения. Мы выступаем площадкой для спортивных соревнований, обеспечивая участников современной инфраструктурой и ресурсами. В прошлом году мы провели финал ультратриатлона "Импульс", звездой которого является параатлет Ярослав Святославский.

Ваши инфраструктурные проекты выходят за рамки Мрии. Расскажите, что удалось сделать в минувшем году.

Самвел Саруханян: Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приезжают, видели красоту не только в рамках нашего комплекса, но и за его пределами. Именно поэтому совместно с региональными властями мы реализуем целый ряд инфраструктурных проектов. В частности, мы реализовали проект благоустройства площади Советской в Ялте, который стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реконструировали и благоустроили историческую часть Алупки. В результате реализации проекта преобразилась старая часть города, вернулся исторический облик улочек и фасадов домов. Одним из крупнейших социальных проектов в 2025 году станет вторая очередь благоустройства Воронцовского парка в Алупке. Оно коснется Приморского променада, дорожек, территории рыбацкой артели и зоны вокруг Чайного домика, детского пляжа и пляжа Воронцовских купален.