Как провести майские в Чечне: гид для туриста

Мечети, высотки, водопады и озеро — составили для вас подробный гайд для короткого отпуска в Чечне.

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Что посмотреть?

Начнем с экскурсии по Грозному: проспекты Путина и Кадырова, Цветочный парк, церковь архангела Михаила, смотровая площадка высотного комплекса «Грозный-Сити», символ республики — мечеть «Сердце Чечни», торгово-развлекательный центр «Грозный молл», главная пешеходная улица Грозного — бульвар Эсамбаева, мемориальный комплекс «Аллея Славы».

В стандартный туристический маршрут не входит посещение бывшего здания центральной лаборатории Грозненского научно-исследовательского института, так называемого английского замка, смотровой площадки «Лестница в небеса» и Грозненского моря (так местные жители называют здешнее водохранилище. — Ред.), но настоятельно рекомендуем отметиться на всех трех локациях.

На Грозненском море находится парк «Аквалэнд». Для женщин и мужчин предусмотрены разные дни посещения. Взрослый билет стоит 800 рублей, а детский — 400. Рядом — дендрологический сад, в котором растут интересные породы деревьев и кустарников, набережная с рестораном «Парус», Дино-юрт, где можно увидеть анимированных динозавров почти в натуральную величину (200 рублей), конный парк, фудкорт и зона для детских развлечений. 1 мая в Грозном начинается сезон фонтанов — и если вы дождетесь вечера, то сможете увидеть танцующий светомузыкальный фонтан, один из крупнейших в стране.

После обстоятельной прогулки по Грозному отправляемся за его пределы. Например, к мечети «Сердце матери» в Аргуне и самому крупному объекту исламской архитектуры в Европе — мечети «Гордость мусульман» в Шали. Рекомендуем совершить экскурсию по Аргунскому ущелью. Здесь находится одноименный музей-заповедник, в котором сохранились сотни архитектурных памятников раннего и позднего средневековья и объекты, относящиеся к временам до нашей эры. Эта поездка позволит вам полюбоваться Нихалоевскими водопадами и удивительной жемчужиной Северного Кавказа — озером Кезеной-Ам.

Где остановиться?

Проще всего выбрать одну из гостиниц в Грозном. Во-первых, в городе находится большая часть достопримечательностей; во-вторых, остановка в одном из отелей горных районов может несколько усложнить поездку. А из столицы легко выстроить маршрут к любой из достопримечательностей республики.

Cosmos Selection расположен в самом центре города, в высотном комплексе «Грозный-Сити», проживание в нем обойдется от 11 200 рублей. Номер на двоих в гостинице Local обойдется в 9400 рублей.

Более бюджетный «Эдельвейс» предлагает номера от 6000 рублей. В гостинице есть бассейн, спа и столовая с очень низкими ценами. Отель «Донна», расположенный напротив ТРЦ «Грозный», также укладывается в эту ценовую категорию.

Что поесть?

Не уезжайте из Грозного, не попробовав блюда национальной кухни: чепалгаш и хингалш — тонкие лепешки с начинкой из творога или тыквы, жижиг-галнаш (галушки из кукурузной или пшеничной муки с мясом говядины или птицы, подаваемые с чесночным или луковым соусом), сискал и то-берам — кукурузные лепешки с соусом из творога и сметаны. Еще один деликатес — сушеное мясо.

Конечно, Чечня не является первооткрывателем японской кухни, но почти во всех ресторанах подаются очень вкусные роллы. Обязательно попробуйте «горячий шик» и «бешеный лосось». Самый популярный ресторан у туристов — Grill House (средний чек — от 1500 рублей). Не менее вкусную, но более бюджетную трапезу вам предложит ресторан «Хурма» (1000−1200 рублей). Для любителей высокой кухни есть ресторан «Арнэ» (средний чек — от 2500 рублей).

Ну и куда же в мае без шашлыков? Обязательно предусмотрите в программе время для посещения главной шашлычной улицы в Грозном. Туда вас отвезет любой таксист. Попробуйте хотя бы одну позицию из меню, и вы поймете, почему Грозный регулярно становится местом проведения фестиваля «Шашлык-Машлык», который собирает профессионалов из всех уголков страны.

Что привезти?

Большая часть сувенирных магазинов в столице Чечни сосредоточена на проспекте Путина. В них можно купить брелоки, магнитики, статуэтки, кинжалы, бурки и папахи. Но если хочется привезти в подарок что-то более оригинальное, отправляйтесь на рынок «Беркат». Здесь вы найдете и женские платки, и мучную халву, и колбасы, и вяленое мясо. Советуем присмотреться к прилавкам с медом — грозненские пчеловоды неоднократно становились победителями профессиональных конкурсов.

Любителям аутентичности можно обратиться к продукции чеченских брендов — например, Bumzi. В их магазинах вы точно найдете уникальный и стильный подарок — чехлы, худи, футболки, кепки, кольца — и в каждом обыгрываются этнические мотивы. Украшения бренда Mayralla также отличаются изысканностью и благородством.