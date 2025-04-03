ФАС не считает цену на ВСМ Москва – Петербург слишком завышенной

ФАС заявила, что стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, которая составит около 9 тыс. руб., будет соответствовать рыночной конкуренции. В связи с этим ведомство не планирует вмешиваться в тарифную политику перевозчика. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов.

© tourdom.ru

По мнению представителей службы, ценовая конкуренция на этом направлении уже сформирована: авиакомпании активно предлагают частые рейсы по «шаттл-тарифу» (вылеты каждые 15 минут), а также пользуется популярностью скоростная автодорога М-11 «Нева».

Геннадий Магазинов подчеркнул, что ключевая задача ФАС – контроль доступности бюджетных билетов в плацкартных вагонах обычных поездов. Однако в сегменте высокоскоростных перевозок ценообразование останется рыночным.

«Действующее законодательство не предусматривает регулирования тарифов на скоростные поезда. В ближайшее время, согласно решению правительства, ФАС распространит этот подход и на перевозки пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом», – пояснил замглавы ведомства.

Для сравнения: поездка на «Сапсане» по тому же маршруту обойдется в 3–6 тыс. руб., а на самолете – около 4–5 тыс. руб.

При этом, судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», почти половина туристов считают, что цена на ВСМ завышена в несколько раз. Конечно, билеты должны стоить дороже проезда на «Сапсане», но сейчас разница выглядит слишком критичной.