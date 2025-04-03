Турист назвал три худших пляжа Краснодарского края

Туристка назвала три худших пляжа Краснодарского края
Три пляжа Краснодарского края получили крайне негативные отзывы от отдыхающих и были названы худшими опытной путешественницей Людмилой Петровой. Все они расположились на Черноморском побережье и, так или иначе, объединены экологическими проблемами. По словам туристов, выбирать их для отдыха не стоит.
Первое место – это центральный пляж Анапы, где туристы жалуются на цветение моря, обилие медуз и загрязнение. Помимо этого, на участке мало зон для переодевания, мало тени, а также нет туалетов. К тому же, не стоит упускать из вида произошедший нефтеразлив, с которым борются до сих пор.
Курортный городок Адлера также не радует отдыхающих из-за переполненности, риска ротавирусных инфекций и слива нечистот в море. Также приписывается к минусам галька.
Самым же худшим пляжем Петрова считает «Кристалл» в Новороссийске.
«На мой взгляд, худший пляж на всем черноморском побережье Краснодарского края — "Кристалл" в Новороссийске. Чем же он так отличился? Ливневки с канализацией частных домов впадают здесь прямо в море, вода мутно-коричневая с запахом фекалий. Несмотря на загрязнение, пляж переполнен, что дополнительно повышает риск заболеваний», — Людмила Петрова для 93.RU.
Ранее «Кубань Информ» писал, что Сочи вошел в пятерку опаснейших мест мира для туристов. В списке также оказался популярный египетский курорт.
Напомним, туристка рассказала об отпуске в Сочи, сравнив его с «пыткой». Россиянке не понравились пробки, подъемы и узкие тротуары.