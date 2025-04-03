Турист назвал три худших пляжа Краснодарского края

Три пляжа Краснодарского края получили крайне негативные отзывы от отдыхающих и были названы худшими опытной путешественницей Людмилой Петровой. Все они расположились на Черноморском побережье и, так или иначе, объединены экологическими проблемами. По словам туристов, выбирать их для отдыха не стоит.

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Первое место – это центральный пляж Анапы, где туристы жалуются на цветение моря, обилие медуз и загрязнение. Помимо этого, на участке мало зон для переодевания, мало тени, а также нет туалетов. К тому же, не стоит упускать из вида произошедший нефтеразлив, с которым борются до сих пор.

Курортный городок Адлера также не радует отдыхающих из-за переполненности, риска ротавирусных инфекций и слива нечистот в море. Также приписывается к минусам галька.

Самым же худшим пляжем Петрова считает «Кристалл» в Новороссийске.

«На мой взгляд, худший пляж на всем черноморском побережье Краснодарского края — "Кристалл" в Новороссийске. Чем же он так отличился? Ливневки с канализацией частных домов впадают здесь прямо в море, вода мутно-коричневая с запахом фекалий. Несмотря на загрязнение, пляж переполнен, что дополнительно повышает риск заболеваний», — Людмила Петрова для 93.RU.

Ранее «Кубань Информ» писал, что Сочи вошел в пятерку опаснейших мест мира для туристов. В списке также оказался популярный египетский курорт.

Напомним, туристка рассказала об отпуске в Сочи, сравнив его с «пыткой». Россиянке не понравились пробки, подъемы и узкие тротуары.