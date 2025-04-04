Теплоходы «Волга Лайн» будут возить туристов других туроператоров

Как минимум два из трех теплоходов, которые ранее использовала печально известная компания «Волга Лайн», должны выйти на круизные маршруты в этом сезоне. Ни один из них, напомним, не работал в прошлую навигацию.

© tourdom.ru

Наиболее благоприятные, практически стопроцентные перспективы у судна «Башкортостан». По словам главреда отраслевого портала «Круизинформ» Михаила Архипова, его приобрела нижегородская компания «Респект-Тревел»:

«Теплоход будет работать на рейсах из Москвы. С ним проблем быть не должно, круизы продают турагентства, степень доверия к туроператору высокая».

Судно «Александр Свирский», которое, по данным источников, принадлежит соучредителю «Волга Лайн» Юрию Павельеву, также будет обслуживать круизы. Первоначально предполагалось, что рейсы начнутся с 18 мая, сейчас в расписании, опубликованном на сайте туроператора «Волга Флот Тур» (именно он арендует теплоход), стартовая дата 3 июня. Ходить планируется из Москвы в Тверь, Калязин, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому и другие города. При этом первоначальное расписание «Свирского», опубликованное осенью, специалистам показалось фантастическим. Потом, правда, график сделали более логичным. В компании «Волга Флот Тур» вопросы по поводу корректировки расписания и работы «Александра Свирского» в этом сезоне оставили без комментариев.

Что касается судна «Мамин-Сибиряк», которое также принадлежит бизнесмену Юрию Павельеву, то в этом году, по словам источников, оно может не выйти на линии. Двухпалубник 1956 года постройки обслуживал рейсы в навигацию 2022 и 2023 годов, а до этого в течение семи лет находился в простое после банкротства компании «Речтурфлот».

Тем временем процесс по делу компании «Волга Лайн» продолжается. Напомним, руководители туроператора Ольга и Дмитрий Стексовы обвиняются в мошенничестве. Пострадавшими в период с 2022 по 2024 год числятся сотни туристов, долг перед ними оценивается в десятки миллионов рублей. Только по линии московского Роспотребнадзора в суд направлено 77 исков на 16 млн руб. На портале приставов содержится 86 записей об исполнительных производствах.

При этом перспективы возврата средств, как отмечают эксперты, минимальны – у «Волга Лайн» нет активов, платить не с чего.