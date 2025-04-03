ФАС предлагает изменить формирование платы за возврат ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщил в интервью ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов. Если постановление вступит в силу, плата за возврат билета на поезд будет повышена до 10% от его стоимости.

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«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — сказал он.

По словам Магазинова, служба видит, что билеты на поезда в пиковые сезоны пропадают сразу же после начала продаж.

«Иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю, и люди их выкупают, а потом продают», — пояснил он.

Замглавы ведомства напомнил, что до 2020 года плата за возврат ж/д билета составляла около 250 рублей.