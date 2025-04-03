ФАС предлагает изменить формирование платы за возврат ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщил в интервью ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов. Если постановление вступит в силу, плата за возврат билета на поезд будет повышена до 10% от его стоимости.
«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — сказал он.
По словам Магазинова, служба видит, что билеты на поезда в пиковые сезоны пропадают сразу же после начала продаж.
«Иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю, и люди их выкупают, а потом продают», — пояснил он.
Замглавы ведомства напомнил, что до 2020 года плата за возврат ж/д билета составляла около 250 рублей.
«Когда начался COVID и последовавшие ограничения, начались массовые отмены билетов, в том числе для организованных групп школьников. Тогда было принято решение установить эту плату в размере 1 рубль, что на сегодняшний день с учетом индексации составляет около 3 рублей за билет. Эта плата не зависит ни от стоимости билета, ни от категории (купе, СВ или общий вагон)», — уточнил замглавы ФАС, добавив, что сейчас обсуждается вопрос об изменении этого подхода.