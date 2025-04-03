Мэр Ялты сообщил о турпотоке в город

Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что с начала 2025 года город посетили 300 тыс. туристов.

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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети Павленко.

По словам мэра, спрос на отдых в Ялте вырос на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«В зимние праздники загрузка наших санаториев, гостиниц, пансионатов и других официальных баз размещения составляла от 60% до 100%», — написала Павленко.

Она также отметила, что к настоящему времени бронирование на майские праздники составляет 40%.

Ранее мэр Миасса Челябинской области Юрий Ефименко заявил, что в 2024 году город принял миллион туристов.