Мэр Ялты сообщил о турпотоке в город

Ялту посетили 300 тысяч человек с января
Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что с начала 2025 года город посетили 300 тыс. туристов.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети Павленко.
По словам мэра, спрос на отдых в Ялте вырос на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«В зимние праздники загрузка наших санаториев, гостиниц, пансионатов и других официальных баз размещения составляла от 60% до 100%», — написала Павленко.
Она также отметила, что к настоящему времени бронирование на майские праздники составляет 40%.
Ранее мэр Миасса Челябинской области Юрий Ефименко заявил, что в 2024 году город принял миллион туристов.