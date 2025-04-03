Сергей Ганзий сообщил о турпотоке в Крым

Турпоток в Республику Крым увеличился в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 10%. При этом от 42 до 45% номерного фонда региона в летний период уже забронированы, что позволяет прогнозировать положительную динамику к концу года, сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий во время рабочей поездки в Екатеринбург.

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«На первый квартал мы имеем плюс 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого 2024 года по турпотоку - старт, действительно, дан хороший. В том числе, благодаря программам раннего бронирования, которые средства размещения запустили в конце осени прошлого года. Если мы говорим о майских праздниках, то на сегодняшний день у нас уже 40% номерного фонда забронировано, по лету: июнь - 42%, июль-август уже выше, 45%. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — поделился он.

Туроператоры, которые работают на крымском направлении, дают еще более положительную цифру, добавил Ганзий.

«Поэтому мы с оптимизмом ждем сезон - я думаю, что динамика к концу года будет положительная», — сказал он.

При этом собеседник агентства уточнил, что сдерживающим фактором является ограничение по старту продаж билетов на железнодорожные поезда.

«Билеты продаются за 90 дней. Мы работаем с перевозчиком, чтобы у жителей РФ была возможность заранее бронировать билеты, до 180 дней», — пояснил Ганзий.

Дни Республики Крым на Урале

3 и 4 апреля в Екатеринбурге пройдет международная туристская выставка "Лето", в рамках которой делегация из Крыма представит возможности региона в сфере отдыха и оздоровления. В том числе, представители индустрии региона познакомят гостей с объектами, привлекающими туристов, - винодельнями, предприятиями по производству косметики и многим другим, а также медицинскими программами санаторно-курортных учреждений республики.

«91 санаторий на сегодняшний день в Республике Крым работает. В частности, с нами приехали коллеги из Научно-клинического центра ["Технологии здоровья и реабилитации"] Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, которые привезли программы по восстановлению, по реабилитации, прошедшие апробацию непосредственно в клинике университета», — сказал Ганзий.

Старт Дням Крыма дан в среду открытием фотовыставки к 11-летию исторического воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией.

«Представлены 20 лучших работ, отобранных из более чем 1,5 тыс. фотографий, которые были присланы на конкурс министерства "Крым в моем сердце», — поделился Ганзий.

Выставка "Лето" проходит ежегодно в первый четверг и пятницу апреля в Екатеринбурге, на ее площадке встречаются туроператоры, турагенты, отельеры, национальные офисы по туризму, компании из регионов России и разных стран мира. Площадка является одной из крупнейших выставок в России и проходит при официальной поддержке федеральных и региональных органов власти Свердловской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер участия Министерства курортов и туризма Крыма в выставке "Лето".