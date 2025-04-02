Туроператор застраховал ответственность перед туристами на рекордную сумму

Туроператор Fun&Sun (юридическое лицо – ООО «ТТ-Трэвел». – Ред.) застраховал свою гражданскую ответственность на рекордные 6,43 млрд руб. Финансовое обеспечение предоставлено СК «Ингосстрах» и будет действовать с 1 мая этого года по 30 апреля 2026-го. Предыдущая сумма страховки у того же страховщика, срок которой завершается в конце месяца, составляла 25 млн руб. – почти в 242 раза меньше (это связано с ранее действовавшей льготой, установленной для туроператоров в 2022 году постановлением правительства. – Ред.).

Тот факт, что крупному туроператору удалось найти общий язык со страховщиком и получить фингарантии под увеличившийся оборот, безусловно, позитивный прецедент. Однако он не отражает общей ситуации на рынке, которая остается крайне сложной. Страховщики все с меньшей охотой сотрудничают с турбизнесом: он считается слишком рискованным, кроме того, для страховщиков повышены надзорные требования от Центробанка. Оформить финансовое обеспечение туроператорам год от года сложнее. Не проще получить и банковские гарантии, которые слишком дороги.

В последнее время забуксовал и еще один механизм, которым пользуется более половины из 380 туроператоров выездного туризма – отчисления в фонды персональной ответственности (ФПО) «Турпомощи» 7% от общей цены реализованного за предыдущий год турпродукта. С одной стороны, удлинилась процедура проверок заявок туроператоров: в Минэке сверяют объемы с данными о проданных турах, которые переданы в «Электронную путевку». С другой – накопления у некоторых туроператоров в ФПО достигали таких размеров, что компании считают их избыточными. На II Международном конгрессе туроператоров, проходившем в Минске в октябре прошлого года, выдвинули инициативу: наполнять фонды персональной ответственности, опираясь не на годовые показатели реализации турпродукта по выездному туризму, а на квартальные. Однако поддержки со стороны государства эта идея пока не нашла.