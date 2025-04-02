Угрозу крупного кризиса на туристическом рынке удалось устранить

Хорошие новости для турбизнеса поступили из Минэкономразвития. Там выполнили обещание и устранили сбой в работе ГИС «Электронная путевка». Чиновникам удалось договориться с подрядчиком, АО «НТТ», который позавчера объявил о приостановке технического обслуживания системы из-за истечения срока действия контракта. Сейчас, как указано в пресс-релизе, ГИС работает в нормальном режиме.

Передача данных в ГИС «Электронная путевка» – это обязательное условие работы любого туроператора. Учитывая вынужденную паузу, в министерстве пообещали не карать компании за нарушения, так как их вины в кризисе нет.

«Сведения о договорах о реализации туристского продукта, заключенных в марте 2025 года, обязательства по которым не исполнены, должны быть переданы туроператорами в ГИС “Электронная путевка” до 15 апреля 2025 года. Учитывая перебои в работе ГИС “Электронная путевка” 1 и 2 апреля 2025 года, штрафные санкции, предусмотренные за нарушение туроператорами порядка и сроков передачи сведений о турпродукте в систему, применяться не будут».

Параллельно в министерстве сделали важный шаг навстречу турбизнесу: начали согласовывать заявки туроператоров на использование в качестве фингарантий накоплений в фондах персональной ответственности (ФПО) «Турпомощи». Как мы уже неоднократно писали ранее, эта опция стала спасением для многих компаний, так как доступ к другому варианту в виде страхования ответственности недоступен из-за позиции страховщиков. Однако в этом году продлить разрешение на использование ФПО оказалось проблематично. В министерстве решили сверить информацию из заявок с данными о продажах туров в «Электронной путевке» и обнаружили нестыковки. Рассмотрение заявок затянулось, и порядка 200 компаний оказались под угрозой исключения из реестра. Это примерно половина всех туроператоров выездного туризма.

Как рассказали «ТурДому» в «Турпомощи», в итоге процесс сдвинулся с мертвой точки. Вчера чиновники согласовали 45 заявок из 54, находившихся на рассмотрении. А ранее вынесли положительные решения еще по 120 компаниям. Таким образом, угроза крупного кризиса на туристическом рынке миновала.

Это хорошая новость не только для компаний, но и для туристов, так как в противном случае исключенные из реестра туроператоры, скорее всего, просто поменяли бы формат работы и продолжили отправку туристов за рубеж уже без всяких гарантий ответственности. Кстати, некоторые фирмы, позиционирующие себя как «консьерж-сервисы» или представительства иностранных принимающих компаний, поступают так уже давно. Они пользуются тем, что их деятельность, в отличие от легально работающих туроператоров, по сути, никто не контролирует.