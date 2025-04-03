Стал известен турпоток в Крым в 2024 году

Доля туристов, приезжающих в Крым два и более раз, составила в 2024 году 72%, благодаря, в том числе, развитию качества сервиса в регионе. Об этом сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий во время рабочей поездки в Екатеринбург.

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«К концу 2024 года у нас подрос показатель по возвратности туристов до 72% - это туристы, которые приезжали в Республику Крым два и более раз. Нас это радует. Хотелось бы, чтобы 100% туристов у нас были "возвратными", мы над этим работаем», — поделился он.

Ганзий отметил, что сейчас в регионе завершается работа над стратегией развития туризма республики Крым на период до 2036 года - она, в том числе, предусматривает меры по улучшению сервиса в туристской отрасли, что повышает уровень возвратности туристов.

«Буквально на прошлой неделе мы ее рассматривали на заседании коллегии общественного совета министерства, проговорили ряд замечаний, в скором времени мы ее вынесем уже на утверждение Совета министров Республики Крым», — уточнил он.

В числе намеченных планов - увеличение числа объектов дорожной инфраструктуры, которые будут принимать автодома - кемперы.

3 и 4 апреля в Екатеринбурге пройдет международная туристская выставка "Лето", в рамках которой делегация из Крыма представит возможности региона в сфере отдыха и оздоровления.

О выставке

Выставка "Лето" проходит ежегодно в первый четверг и пятницу апреля в Екатеринбурге, на ее площадке встречаются туроператоры, турагенты, отельеры, национальные офисы по туризму, компании из регионов России и разных стран мира. Площадка является одной из крупнейших выставок в России и проходит при официальной поддержке федеральных и региональных органов власти Свердловской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер участия Министерства курортов и туризма Крыма в выставке "Лето".