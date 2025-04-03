Россиян призвали изменить отношение к отдыху

Оздоровительный туризм становится ключевым трендом в развитии туристической отрасли России. Об этом заявил РИА «Новости» генеральный директор крымского курорта «Мрия» и спикер Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходит в Москве, Самвел Саруханян.

© Газета.Ru

«Красная нить форума — это оздоровительный и медицинский туризм. Здесь мы очень хотим быть хедлайнерами и уже много делаем в этом направлении», — отметил он.

По его словам, курорт «Мрия» совместно с Национальной курортной ассоциацией России участвует в разработке стратегии сбережения здоровья страны до 2030 года. Саруханян подчеркнул, что россиянам необходимо изменить отношение к отдыху.

«Сегодня, если человек пять лет нигде не отдыхал, он считается трудягой, а на самом деле это риск – и для него, и для страны, если рассматривать это как тенденцию», – заявил глава «Мрии».

Он уточнил, что наибольший интерес к оздоровительному туризму проявляют две категории граждан.

«Первая – это гости от 32 до 38 лет. И вторая – люди 50 плюс, точнее, от 50 до 60 лет. Очень хорошо тренд раскачивают мегаполисы, особенно Москва – более 20-25% спроса на оздоровительный отдых идет именно оттуда», – уточнил Саруханян.

Также гендиректор курорта акцентировал внимание на необходимости повышения требований к качеству услуг.

«Я говорил на форуме, что фраза "здоровье не купишь" критически негативна. Когда человек осознает важность инвестиций в свое здоровье – вот тогда он будет ездить на оздоровительный отдых. Будет следить за своими ощущениями во время отдыха», – пояснил он.

По его мнению, для успешного продвижения оздоровительного туризма необходимо разработать четкую классификацию новых направлений, таких как wellness и wellbeing, чтобы сделать их понятными для широкой аудитории.

Также он выделил тренд на развитие регионального туризма и обратил внимание на представленность регионов на выставке.