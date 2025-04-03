В Предгорном округе Ставрополья построят акватермальный комплекс

В Предгорном округе Ставрополья собираются построить акватермальный комплекс с гостиницей. Открытие запланировано на 2030 год.

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«В селе Новоблагодарном Предгорного округа Ставропольского края через пять лет ожидается открытие современного акватермального комплекса, включающего в себя гостиницу. <...> Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 438 миллионов рублей», — сообщается в телеграм-канале администрации округа.

Планируется, что акватермальный комплекс разместится на площади 13 гектаров. Проектом предусмотрено пять термальных бассейнов, в том числе один закрытый, а также строительство гостиницы на 30 номеров, способной вместить до 45 отдыхающих.

По данным властей, инвестору уже предоставлен земельный участок под застройку без проведения аукциона, что даст возможность начать строительные работы уже в этом году. Завершить их планируется до конца 2029 года.