В Мариуполе стартовала подготовка пляжей и инфраструктуры к летнему сезону

Благоустройство пляжных зон и прилегающей инфраструктуры перед началом купального сезона стартовало в Мариуполе Донецкой Народной Республики. В частности, ведется обустройство городского пляжа возле железнодорожного вокзала, протяженность которого составляет более 600 м, сообщила журналистам руководитель проекта дирекции по развитию территорий ППК "Единый заказчик" Анастасия Ханзлик.

Общая протяженность передовой береговой полосы Мариуполя составляет почти 8 км.

"В рамках подготовки к летнему сезону мы активно занимаемся благоустройством городского пляжа, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом. Оставшийся кусочек пляжа остался не задействованный. Местные жители очень хотели его благоустроить. Мы дождались окончания купального сезона и вот в декабре приступили к демонтажным работам. Сейчас стартовало установка новой инфраструктуры", - рассказала она.

По словам представителя подрядной организации Евгения Бузунова, много лет пляж находился в запущенном состоянии, однако уже сейчас на песке начинают формироваться зоны отдыха и спортивные площадки. В ходе работ будут заменены старые навесы и лавочки, оборудованы волейбольные площадки, пешеходные и беговые дорожки, установлено уличное освещение и ограждения. Также планируется монтаж пляжных кабинок, душевых и площадки для воркаута. Все работы планируется завершить к началу купального сезона.