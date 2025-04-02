В Мариуполе стартовала подготовка пляжей и инфраструктуры к летнему сезону

ТАСС

Благоустройство пляжных зон и прилегающей инфраструктуры перед началом купального сезона стартовало в Мариуполе Донецкой Народной Республики. В частности, ведется обустройство городского пляжа возле железнодорожного вокзала, протяженность которого составляет более 600 м, сообщила журналистам руководитель проекта дирекции по развитию территорий ППК "Единый заказчик" Анастасия Ханзлик.

В Мариуполе стартовала подготовка пляжей и инфраструктуры к летнему сезону
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Общая протяженность передовой береговой полосы Мариуполя составляет почти 8 км.

"В рамках подготовки к летнему сезону мы активно занимаемся благоустройством городского пляжа, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом. Оставшийся кусочек пляжа остался не задействованный. Местные жители очень хотели его благоустроить. Мы дождались окончания купального сезона и вот в декабре приступили к демонтажным работам. Сейчас стартовало установка новой инфраструктуры", - рассказала она.

По словам представителя подрядной организации Евгения Бузунова, много лет пляж находился в запущенном состоянии, однако уже сейчас на песке начинают формироваться зоны отдыха и спортивные площадки. В ходе работ будут заменены старые навесы и лавочки, оборудованы волейбольные площадки, пешеходные и беговые дорожки, установлено уличное освещение и ограждения. Также планируется монтаж пляжных кабинок, душевых и площадки для воркаута. Все работы планируется завершить к началу купального сезона.

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