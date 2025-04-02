РЖД открыли продажу билетов на туристический поезд «Псковские каникулы»

Российские железные дороги начали продажу билетов на новый туристический поезд «Псковские каникулы», который отправится в путь 11 июня по маршруту Москва – Великие Луки – Псков – Москва. Поездка продлится два дня и три ночи, завершение маршрута запланировано на 14 июня, сообщает официальный телеграм-канал РЖД.

Тур приурочен к выходным по случаю Дня России. В первый день туристы посетят крепость и краеведческий музей в Великих Луках, а также усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе. Основным событием станет массовый запуск воздушных шаров на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

В Пскове путешественники смогут увидеть Кремль, прогуляться по историческим улицам города и посетить Мирожский монастырь с древними фресками.

В составе поезда предусмотрены только купейные вагоны. Помимо билетов, доступна покупка комплексных туров и отдельных экскурсий по маршруту.