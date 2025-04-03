Между Москвой и Махачкалой запустили дополнительные авиарейсы

Попасть из Москвы в Махачкалу с наступлением высокого туристического сезона становится проще. Уже две авиакомпании увеличили количество рейсов по этому маршруту, выполняемых из столичного аэропорта Домодедово.

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«Сразу два базовых перевозчика московского аэропорта Домодедово увеличили число рейсов в Махачкалу в весенне-летнем расписании. У авиакомпании S7 частота перелетов в столицу Дагестана возросла до ежедневной с 30 марта. "Уральские авиалинии" число рейсов в Махачкалу с 14 апреля увеличивают до 6 раз в неделю, а с 21 апреля — до 7 раз», — сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

Оба перевозчика выполняют перелеты на комфортабельных воздушных судах: S7 — на Boeing 737−800, «Уральские авиалинии» — на самолетах Airbus, отметили в пресс-службе.

Маршрут Москва (Домодедово) — Махачкала обслуживает также авиакомпания NordStar на самолетах Boeing 737−800. Время в пути составляет около 3 часов.

Напомним, что с переходом на весенне-летнее расписание увеличилась частота рейсов и в другой северокавказский город — Владикавказ. Авиакомпания S7 перешла на ежедневные рейсы по этому маршруту, которые также выполняются из аэропорта Домодедово.