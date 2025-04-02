«Уральские авиалинии» схлопотали штраф

Транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» за повреждение багажа онкобольной пассажирки. В чемодане девочки находились необходимые ей лекарства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В прокуратуре пояснили, что перевозчик оштрафован за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Сумма взыскания – более 40 тыс. руб.

Отметим, что о самом инциденте стало известно еще в начале января. Тогда в СМИ обратилась мать девочки и рассказала о проблемах с авиакомпанией. Якобы после рейса «Уральских авиалиний» юная пассажирка получила разбитый чемодан, а в нем лежали медицинские препараты для онкобольной. При этом на претензию перевозчик не ответил. Поэтому гражданка обратилась в средства массовой информации.

По ее словам, сумма требуемой компенсации была небольшой – всего 5 тыс. руб. Однако эти деньги были важны для семьи, поскольку весь заработок уходит на лечении девочки.

В свою очередь, в «Уральских авиалиниях» заявили, что претензию клиентки обработали и своевременно на нее отреагировали. Однако в ответ авиакомпания просто не получила реквизиты, на которые планировалось отправить компенсацию. Якобы пассажиры перестали выходить на связь.

Добавим, что после вмешательства прокуратуры «Уральские авиалинии» выплатили компенсацию в полном размере.