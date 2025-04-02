Эксперты дали прогноз на курортный сезон в Краснодарском крае

Туроператоры позитивно оценили предстоящий сезон в Краснодарском крае, который остается одним из главных регионов для летнего отдыха. Причем на многих черноморских курортах будет наблюдаться даже рост туристического потока.

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По словам вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчана, турпоток в Геленджике вырос на 17 процентов, в Сочи - на 17-18 процентов, а в Туапсинском районе - на 20 процентов. Кроме того, большой рост бронирований наблюдается на Азовском побережье Краснодарского края.

"Если брать Анапу, особенно Витязево, Благовещенскую, то в этом году, я думаю, что владельцы отелей выйдут в ноль. Да, большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет. Поэтому, в целом, для края никакой проблемы не видим", - процитировали эксперта в Оперативном штабе Кубани.

Александр Мкртчан уточнил, что туристы, которые боятся мазута в Черном море, выберут не пляжный, а санаторно-курортный отдых.

Кроме того, нынешний сезон не принесет ущерб спортивным и образовательным мероприятиям. Также не будет отказов и по профсоюзным путевкам, уверен эксперт.