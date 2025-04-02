Туристы оценили систему кэшбеков на билеты в крымские поезда

Размер кешбэка, который ввел за оплату билетов по СБП перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», обслуживающий пассажирские перевозки в Крым на поездах, не порадовал большую часть туристов. Они могут вернуть себе 3% от покупки. Тем, кто берет билеты на юг в одиночку, да еще, например, в плацкарте, удастся вернуть всего пару-тройку сотен рублей. Этого хватит только на пару кружек чая в пути.

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«Да вы чего – у меня даже кешбэк банка 5% на покупку билетов», – пишут в соцсетях перевозчика пассажиры.

Есть и обратная сторона – максимальный лимит. Туристу готовы вернуть не более 1500 руб. в месяц на один номер телефона, использованный при оплате. Для примера: семья с одним ребенком на маршруте Москва – Симферополь может выбрать его практически полностью. Для этого нужно купить три билета в купе в одноэтажном вагоне, на который скидка для юных туристов не распространяется. Поездка с отправлением в июне обойдется в 46,8 тыс. Вернуть удастся 1400. На обратную дорогу лимита уже не останется. Единственный вариант – придется оформлять проездные документы на материк на второго родителя. Один родитель может воспользоваться лимитом на всю семью, только если поедет в плацкарте. Дорога в оба конца для четырех человек из Москвы с учетом скидки для двух детей обойдется в 36 тыс.

На крымском направлении на билеты в летние поезда наблюдается ажиотаж – большая часть мест разбирается в первые минуты открытия на составы, отправляющиеся в путь через 90 суток. Небольшое промедление – и остаются только верхние полки и боковушки. Оттого не все готовы использовать СБП, да и делить заказы на нескольких взрослых пассажиров тем более:

«Не тот кеш, чтобы в 8 утра на популярные поезда рисковать и по СБП оплачивать. По нему гораздо чаще ошибки выдает, чем с обычным вариантом по карте. Бывает, что оплата не проходит – деньги возвращаются обратно из-за сбоя».

Есть и те, кто огорчен, что воспользоваться скидкой уже не сможет:

«Почему же вы эту акцию придумали только сейчас, когда на май, июнь 2025 года билеты у всех давно выкуплены».

Ну а первые воспользовавшиеся возвратом отмечают, что деньги приходят на счет очень быстро.

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