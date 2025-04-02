Туристам советуют брать расписку в отказе от претензий

Роспотребнадзор пока не сделал официального заключения по состоянию пляжей Анапы, но туристы уже бронируют туры и отели на курорте. Некоторые юристы предлагают туркомпаниям защититься от возможных претензий.

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Расписку для туристов «о получении информации по санитарно-эпидемиологической обстановке в месте временного пребывания» по запросу своих клиентов подготовила юридическая компания «Байбородин и партнеры», а затем выложила ее в открытом доступе. Подписывая документ, турист соглашается, что местные власти могут в любой момент установить запреты или ограничения, в частности, на купание и посещение пляжей. Расписка напоминает, что изменение условий поездки в этом случае не является нарушением договора, и турфирма не возмещает связанные с ним убытки. Возврат денег может происходить в случаях, предусмотренных законом с удержанием фактически понесенных исполнителем расходов.

Если власти признают угрозу безопасности туристов в Анапе, то, согласно «Закону о туризме», клиенты турфирм вправе потребовать 100%-ный возврат стоимости турпродукта.

«Но в такой прогноз мы не верим, скорее всего, могут быть введены временные ограничения на купание на некоторых участках пляжей. Практика показывает, что в случае конфликта туристы имеют свойство забывать об очевидных вещах и обвинять туркомпании в недоведении до их сведения полной информации. На снижение этого риска и направлена расписка», – пояснил руководитель юридической компании Александр Байбородин.

Но есть и другое мнение.

«Я такой рекомендации турфирмам не даю, поскольку расписка – дополнительный документ, требующий подписания, согласования, а его польза в перспективе сомнительна. Сведения о ситуации в Анапе являются открытыми и общеизвестными. Никаких негативных решений по курорту как месту пребывания туристов не принято ни Роспотребнадзором, ни Минэкономразвития, – говорит юрист сети "Розовый слон" Мария Чапиковская. – Если есть желание максимально подстраховаться, чтобы точно не возникло разногласий с туристом в вопросе его осведомленности, достаточно выслать ему памятку по текущей обстановке в Анапе до заключения договора».

Ранее TourDom.ru писал, что многие туристы еще не приняли решение об отдыхе в Анапе. Бронирования тормозит отсутствие официального заключения Роспотребнадзора о состоянии пляжей.