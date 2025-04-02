Как изменилась Анапа за последние месяцы

В Анапе уже установилась теплая погода. Корреспонденты "РГ" отправились сюда в выходные, чтобы оценить перемены, происшедшие с середины прошлого декабря, когда из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута десятки километров морского берега превратились в зону бедствия.

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Теперь от жуткой картины остались одни воспоминания. Море чистое и прозрачное. В нескольких метрах от берега наблюдаем стаю белых лебедей. По набережной гуляют курортники, фотографируют птиц, а некоторые с кусочками хлеба идут к ним по мелководью. Людей птицы не боятся и охотно принимают угощение.

Каждый день в семь часов утра мониторинговые группы докладывают о результатах обследования береговой линии, - поясняет корреспондентам "РГ" вице-мэр Анапы Виталий Воронов. - С учетом соседнего Темрюкского района - 47 километров. В случае обнаружения новых выбросов тут же направляются силы и средства для их ликвидации. Конкретно моя зона ответственности - пляжи. И, уверяю вас, такими чистыми они никогда не были. Очисткой песка занимаются сконструированные по нашим чертежам и оперативно изготовленные на одном из кубанских предприятий сеялки. Производительность каждой - до четырех гектаров в час. Песок у нас уникальный, его бережем и очищаем с помощью самых современных технологий. Благодарны ученым МГУ, Института имени Губкина и других ведущих научных центров страны, предложивших свои разработки. Песок очищаем в несколько этапов. Сначала одной сеялкой проходим, потом другой, поднимаем пласты до 70 сантиметров. На Кубани есть еще песок такого же состава, но пока не принято решение, будет ли он сюда завозиться. Оценкой ситуации занимаются ученые РАН. Очень серьезные силы привлечены для ликвидации последствий экологической катастрофы.

Вместе с вице-мэром мы проехали несколько километров вдоль песчаных пляжей. Везде видим покрытые сетями полутораметровые валы, использовать которые предложили ученые из Сколково. В сетях остаются крупные мазутные фракции, выносимые штормом. А первый барьер для мазута на берегу - полипропиленовая сеть, скрученная в жгут и уложенная на берегу. Она задерживает выброс мазута при небольшой волне. Первое время сети приходилось менять часто, а теперь они остаются практически чистыми.

По пути встречаем много гуляющих туристов. Идем к порту, возле которого заканчиваются природные песчаные пляжи и начинается каменистый берег. Здесь уже ощущается неприятный запах: он идет от камней, которые с помощью подаваемой под напором горячей воды отмывают от мазута. Этим занимаются сотрудники МЧС, облаченные в прорезиненные костюмы. На лице респираторы, в руках шланги. Сначала спасатели вручную собирают крупные фрагменты, а затем с помощью мойки высокого давления сбивают мазутный налет. Вода подается из мобильного комплекса специальной обработки. Перед началом большой мойки вдоль побережья установили боновые ограждения, а на поверхности воды распределили впитывающий мазут-сорбент.

Предстоит очистить еще четыре таких участка, - поясняет замначальника пресс-службы краевого управления ГУ МЧС Виктор Зимин. - Здесь работы начались два дня назад. Всего за время ликвидации последствий ЧП с побережья Черного моря было собрано свыше 170 тысяч тонн загрязненного песка, а со дна водолазы подняли 180 тонн нефтепродуктов. Продолжается проведение водолазных работ по поиску скопившегося на дне мазута. Наверх его поднимают с помощью специальных эжекторных установок, которыми оборудованы шесть кораблей Морспасслужбы.

Мы наблюдали, как специалисты сводной водолазной группы МЧС России работают в районе причала в поселке Витязево. В течение часа они действовали одновременно двумя группами на глубине около восьми метров. Одна группа складывала в специальную корзину наполненные мазутом мешки и подавала сигнал наверх, чтобы их коллеги на пирсе подняли груз. После этого им спускали новые мешки. Пока позволяет ресурс кислородных баллонов, работа продолжается без остановки, затем водолазы меняются.

С 15 апреля начнем размещать на берегу основную пляжную инфраструктуру, - продолжает Воронов. - Пропиленовые жгуты уберем, а вот валы будем держать максимально долго, как минимум до открытия курортного сезона.

В том, что этот сезон в Анапе состоится, вице-мэр не сомневается.

К нам уже сейчас надо отправляться на отдых, - говорит он. - Пляжи теперь чистые, в море плавают дельфины и белые лебеди. Купальный сезон начнется в июне, а пока можно принимать водные процедуры в отелях, тем более здесь самая большая в Краснодарском крае "водная" инфраструктура - 25 бассейнов, общая площадь которых составляет 10 тысяч квадратных метров.

На участке набережной, расположенной напротив центрального городского пляжа, местные художники выставили свои картины: